Налоговый инспектор в Бресте получил взятку элитным алкоголем 4 19.03.2018, 14:02

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В отношении налоговика возбуждено уголовное дело.

В Бресте расследуется уголовное дело по факту получения взятки налоговым инспектором, сообщил БелТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

33-летний мужчина работал главным налоговым инспектором инспекции МНС и в конце января уличил брестчанина в занятии незаконной предпринимательской деятельностью. Вместо того чтобы применить к нарушителю санкции, инспектор принял от него взятку в виде трех бутылок элитного алкоголя.

В отношении налоговика возбуждено уголовное дело за получение взятки. Ему грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.