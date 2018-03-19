The Economist: Новый президентский срок будет для Путина «минным полем» 2 19.03.2018, 19:58

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Владимир Путин

Блеск «победы» скоро уступит место жесткой реальности.

Владимир Путин воспримет свою победу на выборах как мандат на продолжение нынешнего политического курса, значительная часть которого заключается в конфронтации с Западом.

Так результаты выборов в России комментирует The Economist, (перевод - zn.ua) напоминая, как российский президент еще до выборов использовал обращение к Федеральному собранию для бряцанье оружием. А в последние недели новости были заполнены подробностями отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. Пресс-секретарь избирательной кампании Путина Андрей Кондрашов сказал, что обвинения Кремля в причастности к попытке убийства только повысили явку.

"Мы должны сказать "спасибо!" Великобритании, потому что они снова не правильно поняли настроения россиян", - сказал Кондрашов, но впоследствии сам Путин опроверг российскую причастность к атаке на Скрипаля как "нонсенс".

Издание отмечает, оппозиция не будет протестовать или сопротивляться переизбранию российского президента. Кремль разрешил оппозиционеру Алексею Навальному свободно передвигаться в день выборов. Он устроил широкую операцию мониторинга, но не смог испортить кремлевскую вечеринку. Когда голоса начали считать, Навальный вступил в перепалку с телезвездой и кандидатом в президенты Ксенией Собчак.

"Это было грандиозное мошенничество, и вы были частью этого", - обвинил он Собчак, которая набрала 1,7% голосов.

Издание отмечает, что несмотря на то, что переизбрание произошло без проблем, следующий президентский срок Путина будет "минным полем". Нынешняя конституция позволяет ему занимать должность только два срока подряд. Поэтому ему нужно уйти в 2024 году. Российские элиты уже начали готовиться к его уходу, борясь за позицию в системе после Путина. Президенту нужно будет выяснить, как обеспечить возможную передачу власти. Кремлю придется иметь дело со стагнацией в экономическом росте и призывами к проведению реформ. Блеск победы скоро уступит место жесткой реальности.

Выборы президента России прошли 18 марта – в четвертую годовщину незаконной аннексии Крыма. Участие в них приняли 8 кандидатов, в том числе действующий президент страны.

Еще до завершения официального подсчета голосов действующий президент РФ Владимир Путин начал получать поздравления от своих коллег с победой и переизбранием на четвертый срок.

Европейский Союз заявил, что не признает результатов голосования в оккупированном Крыму.