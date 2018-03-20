МИД Великобритании обнародовал перечень фейков РФ по делу Скрипаля 3 20.03.2018, 13:15

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Россия проводит кампанию по дезинформации.

Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что вместо объяснений относительно отравления Сергея Скрипаля Россия проводит кампанию по дезинформации, пишет "Европейская правда".

В официальном Twitter-аккаунте министерство обнародовало видеоролик, в котором привело фейковые версии российских государственных СМИ об ответственных за отравление бывшего российского шпиона.

"Кремлевские и российские государственные медиа ответили на нападение в Солсбери отрицанием и угрозами. Они отказались предложить объяснение, зато запустили кампанию по дезинформации", - отметили в британском министерстве.

Вот какие версии российской пропаганды приводит британский МИД:

Это сделала Великобритания... чтобы подпитать антироссийские настроения;

Это сделала Украина... чтобы подставить Россию;

Это была попытка суицида;

Это была случайная передозировка;

Это дело рук тещи Скрипаля;

Источником нервно-паралитического вещества стала британская лаборатория Porton Down;

Нервно-паралитическое вещество происходит из Чехии, Словакии или Швеции.

The nerve agent came from Sweden,

Ukraine did it to frame Russia,

It was contamination from the UK's own research facility...



Instead of providing an explanation for the Salisbury incident, Russia has launched a campaign of disinformation pic.twitter.com/dZQMXgnAFp — Foreign Office 🇬🇧 (@foreignoffice) 20 марта 2018 г.

"Несмотря на возражения и дезинформацию РФ, Британия не делает поспешных выводов. Мы полностью соблюдаем Конвенцию о запрете химического оружия. Международные лидеры согласились, что правдоподобного альтернативного ответа не было. С высокой долей вероятности Россия ответственна за эту атаку", - заявили в британском министерстве.

Напомним, глава МИД Великобритании Борис Джонсон сообщил о наличии доказательств, свидетельствующих о разработке и накоплении "Новичка" Россией.

Джонсон также заявлял, что президент России Владимир Путин "практически наверняка" лично отдал приказ использовать токсическое нервно-паралитическое вещество "Новичок" для отравления бывшего российского агента в Британии.