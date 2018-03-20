МИД Великобритании обнародовал перечень фейков РФ по делу Скрипаля

МИД Великобритании обнародовал перечень фейков РФ по делу Скрипаля3
- 20.03.2018, 13:15
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Россия проводит кампанию по дезинформации.
Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что вместо объяснений относительно отравления Сергея Скрипаля Россия проводит кампанию по дезинформации, пишет "Европейская правда".
В официальном Twitter-аккаунте министерство обнародовало видеоролик, в котором привело фейковые версии российских государственных СМИ об ответственных за отравление бывшего российского шпиона.
"Кремлевские и российские государственные медиа ответили на нападение в Солсбери отрицанием и угрозами. Они отказались предложить объяснение, зато запустили кампанию по дезинформации", - отметили в британском министерстве.
Вот какие версии российской пропаганды приводит британский МИД:
Это сделала Великобритания... чтобы подпитать антироссийские настроения;
Это сделала Украина... чтобы подставить Россию;
Это была попытка суицида;
Это была случайная передозировка;
Это дело рук тещи Скрипаля;
Источником нервно-паралитического вещества стала британская лаборатория Porton Down;
Нервно-паралитическое вещество происходит из Чехии, Словакии или Швеции.
The nerve agent came from Sweden,— Foreign Office 🇬🇧 (@foreignoffice) 20 марта 2018 г.
Ukraine did it to frame Russia,
It was contamination from the UK's own research facility...
Instead of providing an explanation for the Salisbury incident, Russia has launched a campaign of disinformation pic.twitter.com/dZQMXgnAFp
"Несмотря на возражения и дезинформацию РФ, Британия не делает поспешных выводов. Мы полностью соблюдаем Конвенцию о запрете химического оружия. Международные лидеры согласились, что правдоподобного альтернативного ответа не было. С высокой долей вероятности Россия ответственна за эту атаку", - заявили в британском министерстве.
Напомним, глава МИД Великобритании Борис Джонсон сообщил о наличии доказательств, свидетельствующих о разработке и накоплении "Новичка" Россией.
Джонсон также заявлял, что президент России Владимир Путин "практически наверняка" лично отдал приказ использовать токсическое нервно-паралитическое вещество "Новичок" для отравления бывшего российского агента в Британии.