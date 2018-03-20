Леонид Парфенов перешел с «Белоруссии» на «Беларусь» 20.03.2018, 13:59

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Леонид Парфенов

Парфенов долгое время говорил «Белоруссия» и настаивал на исключительной правильности такого наименования.

Когда несколько лет назад Леонид Парфенов презентовал в Минске свой фильм «Русские евреи» мы считали, что заставить его уважать права малых народов и хотя бы не коверкать их названия невозможно, пишет kyky.org.

На замечание одного из присутствующих на презентации о том, что мы не называем исторические события «разделами Польши», а все-таки говорим «разделы Речи Посполитой», Парфенов сказал: «Перетерпите, вы же поняли, о какой стране идет речь. Мне еще завтра в Киеве начнут говорить, что надо говорить «в Украине», а не «на Украине». Я понимаю все прекрасно, но по-русски это – разделы Польши».

Также Парфенов долгое время говорил «Белоруссия» и настаивал на исключительной правильности такого наименования. Однако, в очередном выпуске своего блога Леонид Геннадьевич доказал, что убеждения довольно легко меняются. В рекламе на его канале онлайн-игра WoT оказалась все-таки из Республики Беларусь, а не Белоруссии.