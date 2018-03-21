Яцек Чапутович: Положение Польши в мире является следствием ее сильной позиции в Европе 21.03.2018, 14:45

Глава МИД Польши представил в Сейме основные задачи внешней политики государства на 2018 год.

Международное положение Польши является следствием ее сильной позиции в Европе. Как передает «Радио Польша», об этом сказал польский министр иностранных дел Яцек Чапутович во время оглашения в Сейме основных задач внешней политики государства на 2018 год.

Яцек Чапутович представил четыре основных тезиса: о Европейском союзе, безопасности и отношениях с Соединенными Штатами, политике в отношении России и позиции Польши в мире.

«Источником польской привлекательности и в то же время способности эффективно влиять на процессы принятия решений, в качестве союзника в НАТО или партнера в структурах Европейского союза, является способность четко формулировать интересы государств нашего региона и выступать в качестве их адвоката», - сказал он.

Глава МИД также подчеркнул, что это может происходить при полном уважении политической субъективности партнеров-соседов.

«На Польше, крупнейшем государстве в регионе, лежит бременя продвижения и защиты интересов региональных партнеров страны», - добавил министр.

Говоря о Европейском союзе, Яцек Чапутович сказал, что Сообщество переживает кризис, как в институциональной и аксиологической сферах, так и в сфере внешней безопасности. Он подчеркнул, что кризис демократических процедур в государствах-членах и передача реальных решающих процессов неформальным органам ведет к ослаблению позиции ЕС, росту евроскептицизма и ренационализации политики европейских стран.

Глава польской дипломатии также говорил о военном присутствии Соединенных Штатов в Европе и их сильной позиции в НАТО, которая, как он подчеркнул, имеет основополагающее значение для военной безопасности Польши и всего региона.

«В интересе Польши и стран Центральной и Восточной Европы является постоянное присутствие США и Североатлантического альянса в этой части мира. Также Польша заинтересована поддерживать сильные трансатлантические связи. Их постоянное укрепление и развитие являются основной задачей политики безопасности Польши», - сказал он.

Министр также поднял вопрос об угрозе создания образа Польши как субъекта в международных отношениях. В этом контексте он указал на политику России.

«Россия стремится к пересмотру политического порядка в Европе, который был сформирован после 1989 года и привел Польшу к восстановлению независимости. Инструменты для достижения этой цели – дестабилизация многочисленных регионов в ближнем и дальнем соседстве Польши, действия, направленные на обострение политических разногласий внутри отдельных государств, а также и между ними, разрушая трансатлантическое единство и углубляя разногласия в рамках Европейского союза», - подчеркнул Яцек Чапутович.

Он сказал, что необходимо поддерживать политический диалог с Россией, но его суть не может состоять в том, чтобы игнорировать нынешнюю агрессивную политику Кремля в отношении Запада. Глава польской дипломатии добавил, что в последние годы Россия нарушила многие из принятых договоров.