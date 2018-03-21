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Польша лоббирует в Брюсселе масштабный авиапроект

  • 21.03.2018, 22:45
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Польша хочет построить новый крупный аэропорт между Лодзью и Варшавой с привлечением европейских партнеров.

Министр инвестиций и развития Польши Ежи Квециньский обсуждал в среду, 21 марта, в Брюсселе с представителями Еврокомиссии и других европейских учреждений планируемое строительство в Польше масштабного Центрального аэропорта между Лодзью и Варшавой. Польша заинтересована в реализации этой инвестиции вместе с европейскими партнерами, передает «Радио Польша».

«Мы планируем использовать фонды ЕС для совместного финансирования задач по обеспечению безопасности полетов, а также строительства дорожной инфраструктуры в районе нового аэропорта», - заявил глава ведомства инвестиций и развития Ежи Квециньский.

Он добавил, что это должен быть мощный комплекс, который только в первые 10-15 лет сможет обслуживать до 50 млн пассажиров. В 2015 году польские аэропорты обслужили более 30 млн пассажиров.

По оценкам Управления Гражданской Авиации Польши в 2030 году цифра вырастет до 60 млн. По предварительным оценкам, стоимость строительства Центрального аэропорта составит порядка 20-30 млрд злотых.

Польская делегация обсуждала в Брюсселе также предстоящий бюджет ЕС на период после 2020 года. Польша заинтересована в том, чтобы ассигнования на политику сплочения и сельское хозяйство были сохранены на соответствующем уровне.


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