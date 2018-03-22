Валерий Щукин: Я сделал все, чтобы белорусов стало больше 22.03.2018, 19:15

ВАЛЕРИЙ ЩУКИН

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Сегодня известному правозащитнику исполнилось 76 лет.

Сегодня свой 76-ой день рождения отмечает известный белорусский правозащитник, один из самых харизматичных депутатов Верховного Совета Беларуси середины 90-х годов прошлого века, бывший морской офицер и просто хороший человек Валерий Щукин.

«Народная Воля» поговорила с именинником о празднике и не только.

— Признаться честно, я уже отвык от того, что день рождения нужно праздновать, — признается Щукин. – Мне уже слишком много лет… Как здоровье? Отвечу лаконично – в пределах возраста. И это, пожалуй, самый главный подарок в моем случае. А что касается каких-то материальных подарков, то я и не настаиваю. Мобильный телефон сегодня разрывается от звонков – звонят многие, поздравляют. Это, конечно, приятно…

— А есть вещи, о которых вы жалеете — может, что-то несделанное?

— Я по внутреннему своему складу человек военный. Поэтому жалеть о чем-то не привык. Я так себя приучил. Привык всегда отвечать за свои поступки. О чем мне жалеть?

— Например, о том, что двадцать с небольшим лет назад, будучи депутатом Верховного Совета Беларуси не было сделано все, чтобы сейчас Беларусь была совершенно другой страной…

— А, вы об этом? Да, может быть тогда нам всем не хватило настойчивости, напора или смелости. Но, напомню, что я не пришел в парламент независимым депутатом – я пришел туда, будучи членом Коммунистической партии, возглавляемой Сергеем Калякиным. И, как солдат, выполнял партийные решения. Да, я был одним из тех, кто поддержал импичмент Александра Лукашенко, я был одним из тех, кто пытался вернуть на свое рабочее место легитимного главу ЦИК Виктора Гончара… Может быть, на самом деле сделал не все, что мог. Но история не терпит сослагательного наклонения…

— Валерий Алексеевич, если оглядываться на прожитые годы, что было для вас самым важным из того, что вы сделали?

— Я предпринял решительные меры для того, чтобы население Беларуси не уменьшилось. Сделал все, чтобы белорусов стало больше – сейчас у меня семеро внуков и трое правнуков. Так что перед будущими поколениями белорусов, которым жить на нашей земле, делать ее краше, моя совесть чиста…