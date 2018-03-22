На заводе в Красносельском рабочих завалило цементом 22.03.2018, 21:59

Происшествие случилось 21 марта.

Волковысский райотдел Следственного комитета завел уголовное дело по факту нарушений правил охраны труда, которые повлекли по неосторожности смерть человека и причинение телесных повреждений другому лицу.

Происшествие случилось 21 марта около 18:30 на ОАО "Красносельскстройматериалы". Во время очистки теплообменника и силоса для хранения цемента слой цемента обрушился вниз. При этом погиб 32-летний рабочий частного строительного унитарного предприятия. Его 32-летний напарник получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Как установила судмедэкспертиза, рабочий задохнулся в результате закрытия дыхательных путей цементной массой. Степень тяжести телесных повреждений, полученных вторым рабочим, будет выяснен после его полного медицинского обследования.

Следователи допрашивают руководителей и работников предприятий. В рамках следственных и процессуальных действий выясняется вопрос обеспечения погибшего и пострадавшего средствами индивидуальной защиты, другие обстоятельства происшествия.

Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования.