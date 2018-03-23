закрыть
23 марта 2018, пятница, 8:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Белорус придумал дом будущего, который не нужен родине

  • 23.03.2018, 7:54

Здания Александра Кучерявого потребляют в 8-10 раз меньше энергии.

В коттеджном городке «Биг-Бен», примерно в 20 километрах от Киева, все здания потребляют в 8-10 раз меньше энергии, чем обычные, а самый красивый и выставочный, построил белорусский архитектор, сообщает «Белсат».

Энергосберегающие дома Александр Кучерявый проектирует уже десять лет. Он убежден, что интерес к экологическому и экономному напрямую связан с ценами на энергоресурсы. А потому в Беларуси бум такого строительства может наступить вместе с отменой перекрестного субсидирования, когда потребитель на собственном кармане почувствует ценность тепла и света.

«Гигакалория, например, в Беларуси стоит 9 долларов, в Украине – 50. Вот ответ на все вопросы. И газ в Украине в 5 раз дороже, чем в Беларуси. Так зачем белорусу экономить?», – задается вопросом архитектор Александр Кучерявый.

В Украине Кучерявый строит один проект в два-три года. Один из таких – умный коттедж «Optima House», который добывает тепло из земли и солнца – в прошлом году получил премию как экоздание года. Для создания этого небольшого завода для изготовления энергии объединились шесть организаций. Правда, они не сразу восприняли Кучерявого серьезно.

Умные системы

Внутри дома – две стороны, которые собирают энергию от тепловых насосов и гелиосистем. Энергия из них поступает на отопление и нагрев воды. В этом коттедже множество элементов составляют целую разумную систему – датчики CO2, влаги, LED-освещение.

И все же, по словам архитектора Кучерявого, сделать новое строительство энергоэффективным намного проще, чем провести реновации уже существующих зданий. Этой теме он решил посвятить очередной свой семинар в Киеве – своеобразный брейнсторминг архитекторов, застройщиков, собственников жилья.

«От семисот до миллиона долларов или евро нужно, чтобы «привести в порядок» хрущевку. Однако ни у кого таких денег нет, несмотря на то, что здесь действуют гранты, и это поддерживает государство. И все, что делает Объединение совладельцев многоквартирного дома – меняют окна и утепляют фасад. Все!», – говорит Александр.

Формат таких встреч оказался настолько удачен в прошлом году, что Александр объездил с ними всю Украину, в некоторых местах энергоэффективные гастроли Кучерявого устраивали даже дважды.


популярное за неделю

Мнение

Приготовиться Флориде!
Приготовиться Флориде! Виктор Шендерович
25 марта все вместе споем «Магутны Божа»
25 марта все вместе споем «Магутны Божа» Сергей Довгушев
Моя страна больна
Моя страна больна Евгений Ройзман
Госзаказ на Конституцию
Госзаказ на Конституцию Константин Скуратович