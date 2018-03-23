Белорус придумал дом будущего, который не нужен родине 23.03.2018, 7:54

Здания Александра Кучерявого потребляют в 8-10 раз меньше энергии.

В коттеджном городке «Биг-Бен», примерно в 20 километрах от Киева, все здания потребляют в 8-10 раз меньше энергии, чем обычные, а самый красивый и выставочный, построил белорусский архитектор, сообщает «Белсат».

Энергосберегающие дома Александр Кучерявый проектирует уже десять лет. Он убежден, что интерес к экологическому и экономному напрямую связан с ценами на энергоресурсы. А потому в Беларуси бум такого строительства может наступить вместе с отменой перекрестного субсидирования, когда потребитель на собственном кармане почувствует ценность тепла и света.

«Гигакалория, например, в Беларуси стоит 9 долларов, в Украине – 50. Вот ответ на все вопросы. И газ в Украине в 5 раз дороже, чем в Беларуси. Так зачем белорусу экономить?», – задается вопросом архитектор Александр Кучерявый.

В Украине Кучерявый строит один проект в два-три года. Один из таких – умный коттедж «Optima House», который добывает тепло из земли и солнца – в прошлом году получил премию как экоздание года. Для создания этого небольшого завода для изготовления энергии объединились шесть организаций. Правда, они не сразу восприняли Кучерявого серьезно.

Умные системы

Внутри дома – две стороны, которые собирают энергию от тепловых насосов и гелиосистем. Энергия из них поступает на отопление и нагрев воды. В этом коттедже множество элементов составляют целую разумную систему – датчики CO2, влаги, LED-освещение.

И все же, по словам архитектора Кучерявого, сделать новое строительство энергоэффективным намного проще, чем провести реновации уже существующих зданий. Этой теме он решил посвятить очередной свой семинар в Киеве – своеобразный брейнсторминг архитекторов, застройщиков, собственников жилья.

«От семисот до миллиона долларов или евро нужно, чтобы «привести в порядок» хрущевку. Однако ни у кого таких денег нет, несмотря на то, что здесь действуют гранты, и это поддерживает государство. И все, что делает Объединение совладельцев многоквартирного дома – меняют окна и утепляют фасад. Все!», – говорит Александр.

Формат таких встреч оказался настолько удачен в прошлом году, что Александр объездил с ними всю Украину, в некоторых местах энергоэффективные гастроли Кучерявого устраивали даже дважды.