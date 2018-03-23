Раб-доброволец свободным не станет 12 Ирина Халип

23.03.2018, 8:15

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Ирина Халип

Борьба государства с БНР – не только его идеология, но и физиология.

А ведь она права, эта жуткая тетка из «кулька», которая на днях получила свои пятнадцать минут славы. Все обсуждали проведенный ею кураторский час на тему «Игнорирование Дня воли, так как данное мероприятие противоречит идеологии Республики Беларусь». И зря вы все так на нее набросились. Она права: действительно противоречит. День воли, столетие БНР, сама история БНР – все это не только идеологически, но и физиологически чуждо нашему теперешнему государству.

Смешно слышать камлания на тему «власть разрешила! власть разрешила концерт! власть обещала помочь аппаратурой!». Как дети, ей-богу. Власть ничего никому не разрешила. Она просто взяла организацию на себя. Всем менеджментом теперь занимается государство. И смотрите, как успешно власть это мероприятие организует.

Сначала она добивается конфликта, формально разрешая одно и запрещая другое, при этом точно зная, что люди разделятся. Потому что одним хочется концерта, веселья и безопасности, а другие мечтают в этот день пройти под национальными флагами по городу. Потом власть устраивает гнусные вбросы в социальных сетях, провоцирует скандалы и «разборки», и не слишком умные сограждане охотно на это покупаются и раздувают огонь самостоятельно – только хворост подноси. Затем намертво разделяет «концертников» и сторонников шествия, чтобы даже в одном пространстве они не встретились и не договорились о чем-то, - и вот уже Владимира Некляева не пускают на открытие выставки, посвященной столетию БНР, потому что там могут находиться только «концертники». И, наконец, в последние дни перед 25 марта устраивает облаву на активистов, арестовывает Владимира Некляева, Максима Винярского и Вячеслава Сивчика. Что, думаете, боится? Нет, на этот раз не боится. БНК давно уже заявил, что шествие будет праздничным, а не протестным. Это будут флаги, улыбки, дети на плечах у родителей и многоголосое «Жыве Беларусь!». Власть знает, что, в отличие от нее, организаторы шествия свое слово держат, и если шествие объявлено праздничным – так и будет. Именно в этот праздничный день режиму ничего не угрожает. Так что аресты эти – не превентивные, это всего лишь часть организационной работы власти: сделать так, чтобы после арестов одни сказали «ну все, я хотел на концерт, а теперь пойду на шествие в знак солидарности», другие – «теперь я вовсе никуда не пойду, черт его знает, что режим еще выдумает, я-то с семьей хотел», а третьи и вовсе «ну и правильно, что посадили, надоели уже со своими протестами». Все так и получилось, как того хотела власть. Празднование выходит именно таким, каким она его организовала. Потому что она не выносит само понятие «воля». Словосочетание «День воли» заставляет ее биться в падучей. История БНР для нее – это история кучки опасных отщепенцев, заговорщиков, которые почему-то не хотели стать частью большевистской державы. Даже если бы государство захотело поддержать инициативу, разрешить, помочь – оно бы все равно не смогло. И это уже вопрос физиологии, а не идеологии. Человек не может летать, потому что так устроен. И белорусский режим не может признать день образования БНР праздником по той же причине.

Так что не соврала та тетка из «кулька» - праздник этот чужой для государства. Потому что понятия независимости и свободы – не для него. Вот представьте, что завтра все будет по-другому, и этой преподавательнице скажут: все, вот тебе свобода, учи студентов, как считаешь нужным ты, а не чиновники. Думаете, что-то изменится? Да ничегошеньки. Крепостные крестьяне не знали, что им делать со свободой после отмены крепостного права. А уж тех, кто в наше время добровольно принял рабство, и вовсе невозможно научить быть свободным. Так что они никогда не поймут, в чем был смысл той БНР. И праздновать им нечего.

А нам есть что праздновать. И пусть каждый празднует так, как считает нужным. В конце концов, основатели БНР тоже часто не совпадали во мнениях. Главное – не поддаваться на примитивные двухходовочки власти. 25 марта – не ее праздник. Это только наш праздник. И мы - богаче.

Ирина Халип, специально для Сharter97.org