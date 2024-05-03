Ученые: Умственный труд способен предотвратить деменцию 3.05.2024, 18:34

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В ходе исследования, в котором приняли участие более 7 тыс. норвежцев, представителей 305 профессий, выяснилось, что у тех, кто выполнял работу, требующую наименьших умственных усилий, риск развития легких когнитивных нарушений был на 66% выше, а риск развития слабоумия после 70 лет — на 31% выше, чем у тех, кто выполнял работу, требующую наибольших умственных усилий.

«Это действительно показывает, насколько важную роль работа играет в нашей жизни, — говорит доктор Трине Эдвин, врач-гериатр и научный сотрудник университетской больницы Осло. — Важно не только работать, но и заниматься умственным трудом, а также постоянно учиться чему-то новому».

Эдвин и ее коллеги изучили когнитивную составляющую различных профессий в зависимости от объема рутинной ручной и умственной работы, а также от степени сложности аналитических и коммуникативных задач. Большинство людей на протяжении 30, 40, 50 и 60 лет работали на должностях с одинаковой степенью когнитивных требований, то есть те, кто начинал работать на менее интеллектуально стимулирующих должностях, как правило, оставались на них, как и те, кто с самого начала занимал сложные с когнитивной точки зрения должности.

Добровольцам в возрасте 70 лет предлагалось пройти стандартные тесты на память и мышление. На основе результатов их относили к категории людей без когнитивных нарушений, с легкими когнитивными нарушениями или с деменцией.

У 42% из тех, кто работали на наименее сложных с когнитивной точки зрения должностях, было диагностировано легкое когнитивное расстройство, в то время как среди тех, кто занимал наиболее когнитивно стимулирующие должности, таких оказалось всего 27%.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Neurology, к числу наиболее стимулирующих профессий относятся учителя и преподаватели университетов. Одними из наименее когнитивно требовательных работ оказались те, что связаны с повторяющимся ручным трудом, например дорожные работы, уборка и доставка почты.

Предыдущие исследования показали, что образование в значительной степени помогает сохранить когнитивные функции в пожилом возрасте. Отчасти это объясняется тем, что более образованные люди чаще ведут более здоровый образ жизни. Но образование также способствует формированию «когнитивного резерва» — способности импровизировать и находить альтернативные способы решения проблем, что может предотвратить снижение умственных способностей.

По словам Эдвин, более высокий уровень образования обеспечил около 60% защитного эффекта, наблюдавшегося у людей, которые занимались умственным трудом. «Это означает, что образование очень важно, но важно и то, чем вы занимаетесь после, как вы используете свой мозг во время работы. Вы создаете свой когнитивный резерв, проявляя познавательную активность», — сказала она.

Полученные результаты свидетельствуют, что людям, которые трудятся на менее интеллектуальных должностях, может быть полезно получить дополнительное образование и заняться более интересными в когнитивном плане занятиями вне работы. «Дело не в том, обречены вы или нет. Мы можем обеспечить когнитивное здоровье в будущем с помощью образования и стимулирующих задач», — говорит Эдвин.

Профессор Джилл Ливингстон, профессор психиатрии пожилых людей в Университетском колледже Лондона, сказала, что полученные результаты согласуются с другими исследованиями о влиянии работы. «Дело не только в том, что более образованные люди выполняют более когнитивно стимулирующую работу. Это так, но когнитивная стимуляция на работе через решение проблем и новые ситуации имеет значение сама по себе.

Это большой объем когнитивной стимуляции, поскольку большинство людей проводят на работе много часов в течение многих лет», — добавила она. Но работа может не оказывать такого большого влияния, как образование, отмечает Ливингстон, поскольку мозг детей и молодых людей в большей степени, чем мозг взрослых, способен увеличивать когнитивный резерв.

Другое исследование показало, что диета может влиять на сложные механизмы старения и когнитивное здоровье. Это означает, что здоровое питание снижает риск деменции и замедляет темпы старения. Исследователи проанализировали объем сведений, включающий в себя данные медицинских осмотров, опросников об образе жизни, образцов крови и нейрокогнитивных тестов, собираемых примерно каждые четыре-семь лет с 1971 года.