Представлен Volkswagen ID.3 2024

Представлен Volkswagen ID.3 20243
- 3.05.2024, 18:55
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Модель получила новую мультимедийную систему с ChatGPT.
Представлен новый электромобиль Volkswagen ID.3. Он снова прошел модернизацию и получил название Pro S. Модель уже поступает в продажу в Европе по цене от 47 595 евро. Об этом говорится на официальном сайте Volkswagen.
Автомобиль получил мощный электромотор на 231 л. с. Теперь до 100 км/ч он разгоняется за 7,1 с. Это на 0,8 с быстрее, чем предыдущая 204-сильная версия.
Также этот двигатель имеет более низкий расход энергии. С батареей емкостью 82 кВт∙ч запас хода вырос с 546 до 559 км. Зарядка электрокара происходит несколько быстрее.
Дизайн Volkswagen ID.3 не трогали.
Однако в салоне установили более современную мультимедийную систему с большим 12,9-дюймовым сенсорным дисплеем и встроенным ChatGPT.
Функции авто включают аркувальный автопилот, 480-ваттную акустику Harman Kardon и проекцию на лобовое стекло с дополненной реальностью.