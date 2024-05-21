Министр транспорта Турции указал на странное обстоятельство на вертолете Раиси 21.05.2024, 10:48

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Не работало важное оборудование.

Министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу заявил, что согласно результатам предварительного расследования, вертолет, на котором разбился президент Ирана Ибрагим Раиси, либо не имел транспондера, либо он был выключен.

Об этом сообщает The Guardian.

Уралоглу подчеркнул, что после получения сообщения о катастрофе, турецкие власти проверили наличие сигнала от транспондера вертолета — устройства, которое передает информацию о высоте и местонахождении воздушного судна.

«Но, к сожалению, мы считаем, что, скорее всего, система транспондера была выключена или его не было на вертолете», — сказал он.

Как пишет The Guardian, также выяснилось, что до авиакатастрофы официальные лица призвали правительство Ирана приобрести два российских вертолета для своих лидеров на фоне беспокойства относительно обслуживания парка старых вертолетов.

19 мая иранские СМИ сообщили, что вертолет, который перевозил Раиси, вероятно, попал в аварию.

Утром 20 мая агентство Reuters со ссылкой на иранского чиновника написало, что вертолет президента Ирана Ибрагима Раиси полностью сгорел во время аварии. Вероятно, что все пассажиры погибли.

Спасатели нашли тела погибших в результате падения вертолета в Иране, среди которых — президент Ибрагим Раиси. Поисково-спасательные работы прекращены.