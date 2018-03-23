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Ученые: Лето станет длиннее на два месяца

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  • 23.03.2018, 9:37
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Фото: AP

Израильские климатологи пришли к неожиданным выводам.

Ученые из университета Тель-Авива прогнозируют глобальные изменения климата, способные существенно повлиять на длительность летнего периода, сообщает moya-planeta.ru.

Парниковые газы – основной фактор, ответственный за климатические изменения, и он напрямую связан с деятельностью человека. Израильские ученые, опубликовавшие свое исследование в Международном журнале климатологии, приходят к тревожным выводам: если деятельность человека будет влиять на климат такими же темпами, к середине века продолжительность летнего периода вырастет на четверть, а к концу – на 50%.

Сухой и жаркий период в таких странах, как Израиль, Египет, Ливан и Турция увеличится до полугода, а сезон дождей, соответственно, сократится до двух месяцев. Эти изменения могут значительно повлиять на жизнь региона: ухудшить качество водных ресурсов, изменить сроки и интенсивность сезонных заболеваний. Необходимо подготовиться к изменению климата, считают ученые, поскольку предотвратить потепление, кажется, уже невозможно.


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