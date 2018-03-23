закрыть
23 марта 2018, пятница, 11:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Guardian назвала страны, готовящиеся выслать российских дипломатов

2
  • 23.03.2018, 11:27
  • 1,103
Фото: Getty Images

Последовать примеру Британии собираются пять государств-членов ЕС.

Возможность высылки российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии рассматривают еще пять стран-членов Евросоюза, в частности, Франция, Польша, Эстония, Латвия и Литва. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает газета The Guardian.

Накануне, как напоминает издание, в Брюсселе состоялся саммит ЕС. В ходе переговоров лидеры блока обсуждали ответ на «нападение на Скрипалей в Солсбери». Оба они, по данным властей Британии, были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разрабатывалось в СССР. Ответственность в связи с этим за случившееся премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возложила на Москву. С этой точкой зрения на саммите согласились и главы государств-членов Евросоюза. Именно Россия, по их мнению, с большей долей вероятности, была виновницей этого инцидента.

«Великобритания, Германия и Франция [в ходе встречи в Брюсселе] подтвердили, что другого правдоподобного объяснения, кроме того, что ответственность [за отравление Скрипалей] несет Россия, нет», — добавил один из собеседников газеты, подчеркнув, что лидеры этих государств, по его данным, «договорились о возможности серьезно отреагировать на подобные действия Москвы».

Кроме того, высылку российских дипломатов, которые на самом деле являются сотрудниками разведслужб, ранее допустила президент Литвы Даля Грибаускайте.

«Мы рассматриваем такие меры», — сказала она, напомнив также, что не поздравляла Владимира Путина с победой на прошедших в России президентских выборах.

В связи с отравлением Скрипалей Великобритания 14 марта приняла решение о высылке 23 сотрудников российской дипмиссии. Через неделю Bloomberg узнал, что от союзников в Европе Лондон хочет добиться того же.

Сергей Скрипаль, который прежде был осужден в России за шпионаж в пользу Лондона, и его дочь Юлия были найдены без сознания в британском Солсбери 4 марта.


популярное за неделю

Мнение

Приготовиться Флориде!
Приготовиться Флориде! Виктор Шендерович
25 марта все вместе споем «Магутны Божа»
25 марта все вместе споем «Магутны Божа» Сергей Довгушев
Моя страна больна
Моя страна больна Евгений Ройзман
Госзаказ на Конституцию
Госзаказ на Конституцию Константин Скуратович