Guardian назвала страны, готовящиеся выслать российских дипломатов 2 23.03.2018, 11:27

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Последовать примеру Британии собираются пять государств-членов ЕС.

Возможность высылки российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии рассматривают еще пять стран-членов Евросоюза, в частности, Франция, Польша, Эстония, Латвия и Литва. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает газета The Guardian.

Накануне, как напоминает издание, в Брюсселе состоялся саммит ЕС. В ходе переговоров лидеры блока обсуждали ответ на «нападение на Скрипалей в Солсбери». Оба они, по данным властей Британии, были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разрабатывалось в СССР. Ответственность в связи с этим за случившееся премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возложила на Москву. С этой точкой зрения на саммите согласились и главы государств-членов Евросоюза. Именно Россия, по их мнению, с большей долей вероятности, была виновницей этого инцидента.

«Великобритания, Германия и Франция [в ходе встречи в Брюсселе] подтвердили, что другого правдоподобного объяснения, кроме того, что ответственность [за отравление Скрипалей] несет Россия, нет», — добавил один из собеседников газеты, подчеркнув, что лидеры этих государств, по его данным, «договорились о возможности серьезно отреагировать на подобные действия Москвы».

Кроме того, высылку российских дипломатов, которые на самом деле являются сотрудниками разведслужб, ранее допустила президент Литвы Даля Грибаускайте.

«Мы рассматриваем такие меры», — сказала она, напомнив также, что не поздравляла Владимира Путина с победой на прошедших в России президентских выборах.

В связи с отравлением Скрипалей Великобритания 14 марта приняла решение о высылке 23 сотрудников российской дипмиссии. Через неделю Bloomberg узнал, что от союзников в Европе Лондон хочет добиться того же.

Сергей Скрипаль, который прежде был осужден в России за шпионаж в пользу Лондона, и его дочь Юлия были найдены без сознания в британском Солсбери 4 марта.