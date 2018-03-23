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Лукашенко: Мир и согласие – наш бренд

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  • 23.03.2018, 13:45
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Новые откровения диктатора.

Лукашенко встретился с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II, сообщает пресс-служба диктатора.

Говоря о ситуации в регионе и конфликтах, диктатор подчеркнул, что Беларусь выступает только за мирное разрешение всех проблем.

«Это наш бренд, хорошая реклама нашей страны - этот мир и покой. И мы будем делать все для того, чтобы не только у наших соседей, но чтобы такой мир и покой были в любом другом государстве. И готовы в этом направлении сделать все то, что захотят эти государства, как это было и в случае с Украиной», - сказал Лукашенко.

Напомним, что на этой неделе в Беларуси прошли массовые задержания оппозиционных политиков, занимающихся подготовкой празднования 100-летия Белорусской Народной Республики.

21 марта власти арестовали лидеров Белорусского Национального Конгресса Владимира Некляева, Максима Винярского и Вячеслава Сивчика.

Сегодня были арестованы один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель и активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонид Кулаков.


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