Минчане вышли с плакатами к администрации Советского района 3 23.03.2018, 18:13

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Стихийный митинг устроили вложившие деньги в строительство квартир с «Тамбазом».

История с «кинутыми» инвесторами «Тамбаза», оплатившими квартиры по полной стоимости, но так и не дождавшимися сдачи домов в срок, будет на виду и на плаву еще очень долгое время, пишет onliner.by.

Вопрос не решается, и просвета в деле не видно. Люди продолжают писать запросы во все инстанции, но получают отнюдь не оптимистичные ответы. Один из последних пришел от Мингорисполкома, хотя обращались минчане в прокуратуру. В официальном ответе за подписью первого заместителя председателя говорится о том, что «оснований для предоставления государственной финансовой поддержки СООО „Тамбаз“ не имеется». Будто речь и в самом деле идет о строительной компании, а не о судьбах почти двух тысяч людей.

Также в письме сообщается, что городские власти проводят рабочие встречи с представителями заинтересованных организаций и служб. К тому же продумываются пути, как продать имущество компании, чтобы выручить хоть какие-то деньги на стройку. Если же ничего не выгорит, предупреждают граждан, «будет инициирована процедура смены заказчика путем разработки нормативного правового акта. Данный способ завершения строительства предусматривает доплаты со стороны держателей жилищных облигаций, которые изъявят желание на продолжение строительства с новым застройщиком».

Ситуация вырисовывается безрадостная и тупиковая. Устав молчать и ждать, с десяток держателей жилищных облигаций вышли сегодня с плакатами к администрации Советского района.

— Люди пришли к стенам администрации Советского района с целью обратить внимание исполнительной власти на существующую проблему и заставить, наконец, принять решение, позволяющее возобновить строительство домов, которое остановлено уже на протяжении 10 месяцев, — объясняет один из активистов. — Председатель Мингорисполкома Шорец и его заместитель Римашевский, а также глава администрации Советского района с ноября 2017 года каждый месяц дают «Тамбазу» шанс на достройку, перенося раз за разом сроки, в течение которых «Тамбаз» должен начать строительство.

Сначала это был декабрь, затем январь, потом февраль. Сейчас возможность начать строительство, согласно последнему официальному ответу Мингорисполкома, предоставлена до конца марта. Но люди уже не верят чиновникам и понимают, что сроки будут оттягиваться до бесконечности. А тем временем уже смело можно сказать, что чиновники дали возможность завершиться всем страховым срокам по обеспечению жилищных облигаций по обоим домам, так как 31 марта 2018 года истекают последние страховые обязательства аффилированных «Тамбаз» лиц по обеспечению облигаций. Встает вопрос: почему исполнительная власть дала генеральному директору «Тамбаза» Овсянникову А. М. время для вывода всех своих страховых активов из-под страховых обязательств?

Многие владельцы жилищных облигаций уже несколько лет живут на съемных квартирах с маленькими детьми, оплачивают кредиты, взятые на строительство квартир, несут прочие расходы, связанные с затянувшейся на годы стройкой. Пока чиновники ведут свои игры, а строительство почти год стоит, терпение у людей закончилось. С февраля граждан перестали записывать на приемы во все государственные структуры под любыми предлогами. Чиновники перестали общаться с ними. В связи с этим люди вышли с плакатами на улицу, чтобы донести до общественности и чиновников свою боль и страдания.

— На сегодня все работы по обоим домам фактически прекращены на неопределенный срок из-за отсутствия финансирования со стороны «Тамбаза». Но чиновники упорно продолжают настаивать на затягивании сроков и очередных отсрочках для компании. Итого за последние десять месяцев стройка была возобновлена на полтора. При этом темпы выполняемых работ были сопоставимы с двухнедельным выполнением на хорошо финансируемых объектах. Людей не устраивает такой подход чиновников к их судьбам, — взывают люди к совести власть имущих.