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Названа специя №1 для улучшения здоровья мозга

  • 30.04.2024, 13:46
Названа специя №1 для улучшения здоровья мозга

Эту универсальную пряность можно добавлять в латте, супы, тушеные блюда и смузи.

Многие факторы могут повлиять на здоровье мозга. Соблюдение здорового питания, движение, управление стрессом и поддержание социальных связей могут иметь большое значение для поддержки вашего будущего умственного потенциала. Одно из небольших изменений, которые вы можете внести, чтобы поддержать работу мозга, - это включить в свой рацион травы и специи. При этом, как пишет EatinngWell, есть одна специя, которая считается наиболее благоприятной для когнитивных функций, и это – куркума.

Куркума уже давно изучается на предмет ее пользы для здоровья, помогающей при воспалительных состояниях, таких как артрит, тревога, метаболический синдром, высокий уровень холестерина и восстановление мышц. Она содержит вещество куркумин, известное своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. 

«Куркумин может помочь уменьшить воспаление, улучшить антиоксидантную способность и способствовать росту новых клеток мозга, способствуя улучшению когнитивных функций и потенциально снижение риска нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера», — говорит магистр медицинских наук Патрисия Баннан.

Кроме того, исследования также показывают, что регулярное потребление куркумы сохраняет когнитивные функции, снижает кортизол и воспаление, а также повышает нейротрофический фактор головного мозга, который поддерживает обучение и память. Однако важно иметь в виду, что существуют ограничения на исследования куркумы и куркумина, поскольку исследования на животных многообещающи, но клинические исследования на людях неоднозначны, и необходимы дополнительные исследования.

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