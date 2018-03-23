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Найдены архивные фильмы о праздновании в Минске 75-летия БНР

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  • 23.03.2018, 19:25

В 1993 году празднование 75-летия БНР проходило на государственном уровне.

Найдены архивные фильмы, рассказывающие о создании Белорусской Народной Республики и праздновании в Минске 75-летия БНР, которое проходило на государственном уровне в 1993 году. Обе ленты хранятся в Белорусском государственном архиве кинофотофонодокументов в Дзержинске.

Автор фильма "БНР. Час звеставання" — известный историк Виталь Скалабан, отец нынешнего столичного идеолога Павла Скалабана, чья подпись часто фигурирует под запретами концертов в Минске белорусских и иностранных групп.

Лента состоит из трёх частей: в первой рассказывается история создания БНР, в другой — показываются кадры празднования 75-летия Белорусской Народной Республики, в третьей — авторы рассказывают о судьбе основателей первого независимого белорусского государства, многие из которых были убиты большевиками.

С разрешения архива euroradio.fm публикует 2-ю часть фильма, в которой можно увидеть Василя Быкова, Зенона Позняка, Лявона Борщевского, Нила Гилевича, Геннадия Карпенко и тогдашнего председателя правительства БНР Иосифа Сажича, собравшихся на митинге возле памятника Янке Купале.

Киноальманах "Беларусь" также посвящён празднованию 75-летию БНР, которое проходило в Минске на государственном уровне. Кроме митинга и шествия можно увидеть праздничное собрание в столичной филармонии с участием тогдашнего руководителя Беларуси Станислава Шушкевича.


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