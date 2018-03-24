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25 марта в Беларуси потеплеет до +11

  • 24.03.2018, 10:12

В эти выходные в Беларуси будет без осадков, температура воздуха днем поднимется до 8-11 градусов выше нуля.

Об этом сообщили в Белгидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, 24 марта в Беларуси будет преимущественно без осадков. Ветер будет переменных направлений, слабый до умеренного. Температура воздуха во второй половине дня поднимется до минус 1 – плюс 4 градусов, в западных районах будет до плюс 5-8.

В Минске сегодня без осадков. Температура воздуха утром составит около 2-4 градусов мороза, днем потеплеет до плюс 2.

В воскресенье, 25 марта, снова будет без осадков. Ветер южного, юго-западного направления умеренный. В ночные часы температура воздуха составит 1-8 градусов ниже нуля, местами по юго-востоку похолодает до минус 9-12. Днем будет от 2 до 11 градусов выше нуля.


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