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Россия вооружает боевиков «Талибана»

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  • 24.03.2018, 11:03
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Об этом заявил главнокомандующий войсками США в Афганистане.

Россия вооружает боевиков афганского экстремистского движения "Талибан". Об этом в интервью ВВС сообщил главнокомандующий войсками США в Афганистане Джон Николсон.

По словам генерала, он сам был свидетелем действий России по дестабилизации в Афганистане и уверяет, что оружие попадает в страну через границу с Таджикистаном.

"Мы знаем истории, рассказанные талибами СМИ, о финансовой поддержке, которую предоставляет противник. Афганские лидеры прямо в этот штаб приносили оружие, передавали его нам и говорили: "Это русские передали "Талибану", – заявил Николсон.

Он убежден, что сотрудничество России и "Талибана" началось недавно. Россия проводила масштабные учения на афганской границе совместно с Таджикистаном.

"Это были антитеррористические учения, но мы знаем, как работают русские: они транспортируют большое количество оборудования, и часть его оставляют на месте", – подчеркнул военнослужащий США.

По данным источников в Афганистане, российское оружие, вероятно, использовалось против афганской армии и инструкторов НАТО, сопровождающих солдат при выполнении некоторых боевых заданий.

"Активность стала более интенсивной за последние 18–24 месяца. Ранее мы не наблюдали такой дестабилизирующей деятельности России. По времени это совпадает с ростом интенсивности сирийского конфликта", – подчеркнул Николсон.

В 2001 году США вместе с союзниками начали в Афганистане операцию против радикального исламистского движения "Талибан", поводом для которой послужили террористические атаки в Америке 11 сентября. В конце 2014 года из Афганистана вывели большинство иностранных войск. В связи с этим боевики "Талибана" существенно активизировали атаки.

В феврале 2017 года Николсон обвинил Россию, Пакистан и Иран в поддержке талибов и увеличении своего вмешательства в военные действия в Афганистане, что, по его мнению, значительно усложняет задачу для США и властей Кабула по борьбе с терроризмом. На пресс-конференции 24 апреля в Кабуле Николсон не стал отрицать факты поставок российского оружия талибам.


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