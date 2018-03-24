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Россельхознадзор заподозрил Беларусь в реэкспорте пекинской капусты

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  • 24.03.2018, 11:15
Фото: 7dach.ru

С начала года в РФ поставили из Беларуси 359 партий пекинской капусты.

«Россельхознадзор» заподозрил Беларусь в реэкспорте пекинской капусты. Такую информацию распространила пресс-служба ведомства.

Там заметили, что с начала текущего года зафиксировал ввоз 359 партий пекинской капусты (6029,2 тонны). За аналогичный период прошлого года ввезли 59 партий общим весом 939, 1 тонны. То есть, Беларусь увеличила объемы поставок пекинской капусты в шесть раз.

«Исходя из указанных данных можно предположить, что под видом белорусской растениеводческой продукции на территорию РФ поставляется продукция из третьих стран. Ситуация вызывает недоверие к системе фитосанитарного контроля, осуществляемого белорусской стороной, и дискредитирует Беларусь как надежного торгового партнера», сказано в информации.


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