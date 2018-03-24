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Работа роддомов серьезно изменится

  • 24.03.2018, 14:54
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Иллюстрационное фото
Источник: novosib-online.ru

Вводятся ранние выписки, редкие «сохранения» в больнице, разрешается посещение отцов.

Минздрав принял новый клинический протокол по охране здоровья матери, согласно которому существенно изменяются подходы к ведению физиологической беременности. Так, гинеколога будущая мама, если у нее все в порядке, будет посещать реже, при женских консультациях появятся отделения дневного стационара, а мест в отделениях патологии при роддомах станет меньше.

Об этом 24 марта говорили специалисты на конгрессе «Мама Pro», который проходит в Гродно.

Одной из главных тем, которую обсуждали и специалисты, и будущие мамы, было решение Минздрава разрешить родственникам посещать палаты в роддомах. В теории идея выглядит хорошо, однако здесь стоит подумать, чтобы в результате такого посещения палата не превратилась в проходной двор, пишет tut.by.

Одним из решений будет уменьшение количества, согласно новым медицинским протоколам ведения беременности, палат в отделениях патологии. Список состояний беременных женщин, которые были основанием для направления в данные отделения, в Беларуси сокращен. Для некоторых состояний, которые относили к патологиям беременности, при женских консультациях будут создаваться отделения дневного стационара.

— Конечно, какие-то серьезные патологии так и остались показанием к госпитализации. А если женщина говорит, что ее чаще, чем раньше, тянет на соленое или тошнит, то это не может быть поводом для отправки ее в больницу. При этом гинеколог в женской консультации будет наблюдать за состоянием беременной и в случае чего может отправить ее в дневной стационар. Днем женщина будет под наблюдением специалистов, а вечером — в семейном кругу, что очень важно для психологического состояния беременной, — говорит главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Беларуси Юлия Савочкина.

Места же, которые были раньше заняты в роддомах «сохранением», не пропадут — будут перепрофилированы в одноместные комфортабельные палаты. Например, в Гродненской области таким образом хотят переделать 100 койко-мест.

— Скажем, в Гродненском перинатальном центре возможность посещать родственникам женщин есть уже давно. Но в одноместных палатах. Что касается тех палат, где лежат трое и более рожениц, то я спросил у молодых мамочек, хотели ли бы они, чтобы их мужья сюда приходили. Они однозначно ответили, что нет, — говорит главный врач Гродненского областного клинического перинатального центра Владимир Зверко.

Еще одним вариантом, который могут рассмотреть учреждения здравоохранения, — это создание специальных комнат для встреч. Специалисты Минздрава говорят, что новый регламент дает возможность более гибко решать вопрос посещения каждому роддому в отдельности.

— Для Беларуси решение пускать родственников в палаты роддомов — это очень большой шаг. Мы уверены, что посещение мам близкими людьми будет способствовать позитивной обстановке в семье и повышению доверия между родителями, — рассказала Юлия Савочкина.

Также в Беларуси внедряется практика так называемой ранней выписки. В некоторых роддомах она существует уже достаточно давно, а другие медучреждения только присматриваются к такой возможности. Если ребенок и мама чувствуют после родов себя нормально и нет никаких осложнений, то выписывать их будут на третьи сутки, после кесарева сечения — на пятые.

Также специалисты Минздрава рассматривают возможность сделать в роддомах «дни открытых дверей», когда будущие родители могли бы прийти в медицинское учреждение, познакомиться с медперсоналом и увидеть «вживую» палаты и родзалы. Но пока это только планы.


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