Ольга Мазуренок обновила рекорд 24-летней давности в полумарафоне 25.03.2018, 9:55

Ольга Мазуренок

Фото: bfla.eu

Дистанцию в 21 км белоруска пробежала за 1 час 10 минут.

Белорусская бегунья Ольга Мазуренок обновила национальный рекорд в полумарафоне на чемпионате мира в испанской Валенсии, сообщает БелТА.

Дистанцию в 21 км 97 м один из лидеров белорусской команды пробежала за 1 час 10 мин. 57 сек. Прежнее достижение (1 час 11 мин. 0,0 сек.) принадлежало Наталье Галушко и было установлено в 1994 году в Осло.

Новый рекорд Беларуси позволил Ольге Мазуренок занять 18-е место на мировом форуме по полумарафону.

Победила Нетсанет Гудета Кебеде из Эфиопии — 1 час. 06 мин. 11 сек. Чемпионка превзошла мировой рекорд Лорнах Киплагат из Нидерландов.

В полумарафоне в Валенсии приняли участие еще три белоруски. Анастасия Иванова финишировала 37-й — 1 час. 12 мин. 15 сек. Нина Савина заняла 42-ю строку итогового протокола — 1 час 12 мин. 31 сек. Светлана Куделич не смогла финишировать.

В командном зачете сборная Беларуси заняла шестое место. Всего в чемпионате мира в полумарафоне приняли участие 315 атлетов из 87 стран.