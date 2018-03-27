Николай Качурец: Я вышел с флагом, чтобы люди увидели, что кто-то в Витебске борется 4 27.03.2018, 12:15

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Николай Качурец

Фото: svaboda.org

Жителя Витебска оштрафовали на 735 рублей за национальный флаг возле памятника князю Ольгерду.

Николай Качурец вышел в 11 утра в День Воли в центр Витебска. Возле памятника князю Ольгерду развернул бело-красно-белый флаг, передает «Радыё Свабода».

Витебчанина отвезли в Октябрьский райсуд, куда его доставили из изолятора временного содержания. Ночь Качурцу пришлось провести за решеткой.

На судебном процессе, где председательствовал Владимир Цариков, активист рассказал о подробностях задержания. По его словам, через 25 минут после того, как он развернул флаг, рядом появился человек в штатском, который представился подполковником милиции. Попросив показать удостоверение, Николай Качурец решил его сфотографировать, однако человек в штатском выбил из его рук телефон и потащил в машину. На суде выяснилось, что таким образом жителя Витебска задерживал заместитель начальника Октябрьского РОВД Алексей Захаренко. Он же заявил и о неподчинение со стороны активиста.

В изоляторе временного содержания Николай Качурец около суток держал сухую голодовку в знак протеста. В судебном процессе, который начался через 27 часов после его задержания, активист был признан виновным в «нарушении законодательства» о проведении массовых мероприятий (ч.2 ст. 23.34 КоАП) и наказан штрафом в размере 26 базовых величин, что составляет 637 рублей. А также ему присужден штраф за «неподчинение должностному лицу» (23.4 КоАП) размером 12 базовых величин, или 294 рубля. В совокупности (суд использовал частичное суммирование наказаний) получил общий штраф в размере 30 базовых величин (735 рублей). Отобранный флаг суд решил конфисковать.

«Я вышел с флагом поздравлять всех. Чтобы люди видели, что кто-то в Витебске еще борется, и что есть люди, которые не обращают внимание на запреты», сказал после суда Качурец.