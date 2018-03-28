Си Цзиньпин и Ким Чен Ын провели встречу в Пекине 28.03.2018, 7:39

Правитель Китая призвал КНДР к денуклеаризации.

Правитель Северной Кореи Ким Чен Ын с 25 по 28 марта находился с неофициальным визитом в Пекине и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщило китайское агентство Xinhua.

Лидер Китая заверил, что визит Ким Чен Ына имеет большое значение для налаживания отношений между двумя странами. Глава КНДР отметил, что хотел лично поздравить Си Цзиньпина с переизбранием на посту председателя страны.

Китайский лидер призвал КНДР к денуклеаризации, а Ким Чен Ын отметил, что ситуация на Корейском полуострове "начинает улучшаться".

Глава Северной Кореи приезжал в Пекин на специальном поезде. Это первый выезд Ким Чен Ына за границу с 2011 года.

9 марта о подготовке встречи с лидером Северной Кореи сообщил президент США Дональд Трамп. По словам главы Белого дома, в КНДР пообещали не проводить ракетных испытаний до переговоров.