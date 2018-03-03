Как белорусу закупиться в Польше, несмотря на запрет торговли в воскресенье 3.03.2018, 15:45

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Фото: shuttershtock

В Польше вступил в действие закон, ограничивающий торговлю в воскресенье.

С 1 марта в Польше начал действовать закон, согласно которому, ограничивается работа торговых сетей и магазинов в воскресенье. Жители Гродненщины уверены, что уже есть способы, как это обойти, сообщает «Радыё Свабода».

Торговлю планируют ограничивать постепенно

Как сообщают польские СМИ, в этом году магазины в Польше будут работать только два воскресенья в месяц: первое и последнее воскресенье. Получается, что 3-го и 25-го магазина работают.

Фото: svaboda.org

В следующем году торговля в магазинах ограничится только одним воскресеньем в месяц, а с 2020 года вообще будет запрещена во все воскресенья в течение года, кроме определенных 7 воскресений: это две воскресенья перед Рождеством, одно воскресенье перед Пасхой и последнее воскресенья января апреля, июня и августа.

«Уже сейчас на автозаправках начали достраивать торговые павильоны...»

Жители Гродно, которые привыкли в выходные наведываться в Белосток за покупками, без оптимизма восприняли нововведения в Польше. Мол, потеряют и поляки и они будут иметь неудобства.

«Станут очереди большие на границе в пятницу и субботу, - говорит Регина, которая раз в неделю наведывается в Белосток за покупками. - Люди все равно не перестанут ездить, так как выгода пока есть».

В воскресенье торговля не запрещена на вокзалах и в интернете

Многие поляки и белорусские покупатели задаются вопросом - как будет выглядеть работа магазинов, находящихся в одном здании с вокзалами? На этот вопрос пока нет ответа. Моя собеседница, Регина, рассказывает, что, к примеру, в Белостоке возле нового вокзала открыт большой магазин «Kaufland», а также ряд бутиков, которые расположены в одном здании с вокзалом.

«Там все можно приобрести, - рассказывает Регина, - и не надо даже еще куда-нибудь ездить».

И наконец, как выяснилось, никто не запрещал делать покупки через интернет. Многие производители начали открывать в городах специальные места, где можно даже в воскресенье попросту примерять одежду, либо смотреть и выбирать бытовую технику и расплатиться за нее приобретение с мобильного телефона.

Фото: shuttershtock

Оплатив через интернет можно приобретать и продукты, правда, при условии, что в магазинах их будут отдавать не продавщицы, а охранники магазина - это также не возбраняется.

Кстати, в новом польском законе предусмотрены и исключения. В воскресенье может работать магазин, где за прилавком будет стоять владелец торговой точки. Также разрешается работа в пекарнях, кондитерских, на автозаправочных станциях, в цветочных магазинах, в почтовых отделениях, на вокзалах и в аэропортах.

Но те, кто часто ездит в Польшу и не только за покупками, а чтобы заработать с поездки смотрят на нововведения более оптимистично.

«Да, не будут работать торговые сети, магазины, но все уже скоро можно будет приобрести на автозаправках, - оптимистично утверждает мужчина, который до сих пор возит на продажу солярку и сигареты. - Уже сейчас на многих заправках на Подляшьи начали достраивать супер-маркеты, ведь торговля в магазинах на заправочных станциях, согласно новому закону, ограничиваться не будет», - говорит мужчина.

Фото: соцсети

На самом деле, польские СМИ, как пример, пишут о торговой сети «Intermarché», владеющей 63-я супер-маркетами при которых начали открываться заправочные станции. В частности, на днях такая заправка открылась возле супер-маркета в Раве Мазовецкой и супер-маркет возле нее работает 7 дней в неделю от 6.00 до 22 часа. Руководство «Intermarché» уверяет клиентов, что подобные заправки будут расширяться по всей Польше.

Торговые сети сами ищут выход

К примеру, хорошо известная торговая сеть «Biedronka» объявила о том, что намеренa изменить расписание работы. Планируется, что рабочий день в понедельник будет начинаться через 15 минут после полуночи. Тем временем немецкая торговая сеть Lidl намерена продлить рабочий день своим работникам в субботу до тех пор, чтобы самый запоздалый клиент мог приобрести товары в их магазинах.