Андрей Пионтковский: Путиным манипулируют, а он верит в сказки 7 3.03.2018, 18:40

6,227

Разложение так называемой российской элиты дошло до предела.

Президент России Владимир Путин новыми ядерными угрозами в адрес Запада пытался, среди прочего, добиться "сдачи" ему Украины, но этот план провалился.

Об очередном поражении Кремля, газовом шантаже и разложении российских элит, которое дошло до предела, в интервью "Апострофу" рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

- Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию РФ заявил, что у России есть ядерное оружие, аналогов которому нет в мире. Как вы думаете, кому был адресован этот видеоролик с РК "Сармат", который, по его словам, является оружием будущего?

- Во-первых, это был ролик не ракет "Сармат", а ракет "Воевода" 2007 года. И эти ракеты были построены с большим участием украинских ученых и инженеров.

Но я хочу сказать о гораздо большей бессмысленности всего представления Путина. Он ведь в чем убеждал США и весь мир? Что мы можем ядерным ударом уничтожить США. Но в этом нет никакой новости. Это известно более 50 лет со времени Карибского кризиса, когда Джон Кеннеди и Никита Хрущев остановились на грани катастрофы, поняв и осознав, что они находятся в состоянии возможности взаимно гарантированного уничтожения, как это называют специалисты по ядерной стратегии.

Да, Россия может уничтожить Штаты. И США тоже могут уничтожить Россию. И никаких новых весьма сомнительных вооружений, как это было показано в мультипликационном фильме, для этого не нужно.

Из-за этого мультфильма поднялся дикий шум. Понятное дело, что это предвыборный мотив, что США выходом из Договора о ПРО нарушили паритет, а вот мы теперь его восстановили. Путин уже сравнивается со Сталиным, который в 1945 году организовал создание советской бомбы, узнав о существовании американской, и так далее.

Для меня есть две самые страшные вещи в этом действе. Первое - это то, что Путиным манипулируют, а он верит во все сказки. А второе – что дело не в Путине. Разложение так называемой российской элиты дошло до предела. Ведь в Манеже в Кремле собрались, чтобы эти мультики посмотреть, и там была вся российская элита, которая в едином порыве и животном восторге вскакивала, когда ей показывали эти мультипликационные фильмы.

Ведь с каким энтузиазмом рассказывал Путин об этих новых игрушках. Видно было, что он не выдумывает. Вот первая часть его речи была очень скучной – он бубнил, а аудитория встречала его скучно. Все, что он говорил об улучшении жизни – он понимал, что врет, и аудитория это понимала. А во второй части Путин рассказывал о ракете с громадным энтузиазмом. А как загорелась аудитория, как светились у них лица, как они вскакивали в овации.

Понимаете, несколько месяцев назад Путин отметился тем, после чего в любой другой стране президент ушел бы в отставку – он на своем планшете показывал американскому кинорежиссеру [Оливеру] Стоуну, как его замечательные космические силы расх*рачивают все в Сирии. А оказалось, что это компьютерная игра, которую ему подсунули его люди из Генштаба. И так же ему подсунули эти картинки и рассказы о ракете "Сармат". И он во все искренне верит.

Это тяжелое состояние в российском обществе. Путин действительно находится уже в такой стадии ментального разложения, что по состоянию здоровья он может оказаться не на своем посту, не будучи физиологически способным выполнять свои задачи. Но на его месте окажется кто-то из этой толпы – и это все очень грустно и очень тяжело.

Что касается реакции из Вашингтона, то, по-моему, самая адекватная реакция прозвучала из Пентагона, что они обо всех российских проектах осведомлены гораздо лучше, чем господин Путин.

А сумаcшедший пропагандист Артем Шейнин кричал, что Трампа будили 28 раз во время выступления Путина. Они почему то были уверены, что весь Запад ужасно испугается (этих ракет), но это вызвало лишь отношение смеха к тому, что было им показано в этом перформансе. Но, с другой стороны, в Госдепартаменте официально подчеркнули, что это крайне неприятно для отношений, когда на таком высоком собрании показывают мультипликационный фильм об уничтожении США. О каких же тогда сотрудничестве и партнерстве можно говорить?

Конечно, одним из мотивов Путина было жесточайшее военное поражение в ночь на 8 февраля в Сирии (уничтожение наемников из ЧВК "Вагнера", - прим.). Путин же исчез на две недели, а это (выступление перед Федеральным собранием, - прим.) было первое его крупное появление. Им надо было чем-то ответить на это унизительное поражение. Ведь в глупейшей и подлейшей военной операции были убиты сотни российских военнослужащих. В любой нормальной стране был бы объявлен недельный траур. А он даже ничего сказать по этому поводу не может. В ответ они лишь пытаются выместить бешеную злобу на сирийском населении в Восточной Гуте, подвергая его бомбардировкам, в том числе химическим оружием. И вот такая попытка запугать США.

И еще один очень важный момент, что чрезвычайно важно для Украины. Он же все время повторял: "Со мной не хотели разговаривать, а теперь будем разговаривать на совершенно других условиях". Это все тот же ядерный шантаж, мол, "я могу бешеной слюной плюнуть, а не хотите, давайте договариваться". А на его языке договариваться – это значит признать его право на полное доминирование на постсоветском пространстве как минимум. "Признайте мое право делать с Украиной то, что мне хочется" - это центр его политики.

Он не собирается запускать эти дурацкие штучки завтра же. Он прекрасно знает, что как он может десять раз уничтожить Америку, так и она его уничтожит раз двадцать.

Ну, может, безумный Гитлер или безумный Сталин готовы были бы уничтожить (врага). Но ни у Гитлера, ни у Сталина не было триллиона долларов в США, не было там домов, не было детей в университетах, жен и любовниц во дворцах. Это же сумасшедший бред – воровать и разграбить громадную страну, чтобы собрать на Западе триллион долларов и запугивать их же ядерным уничтожением.

А Украина сейчас становится центром мировой политики, потому что тот конфликт, который навязывает Путин Западу, означает следующее: "Отдайте мне Украину, или я могу вас уничтожить ядерным оружием". Но на этот вопрос ему уже давно ответили. Никто на сделку с ним не пойдет. И уже на следующий день после выступления Путина его так называемый "агент влияния" Трамп продлил санкции против РФ. Он же не может явно тормозить санкции и защищать Путина, потому что это ускорит его путь к импичменту. А Госдепартамент уже окончательно объявил, что продает Украине Javelin. То есть единственным рациональным объяснением безумного поведения Путина был шантаж и попытка запугать американцев, чтобы они сдали им Украину. И этот план Кремля провалился.

- В пятницу Россия попыталась нанести еще один удар Украине. "Нафтогаз" выиграл в Стокгольме суд у "Газпрома", и в ответ российская компания заявила о намерениях разорвать все договоры с "Нафтогазом" в одностороннем порядке, в том числе транзитный договор на поставку газа в Европу. Это очередной элемент шантажа со стороны России? Мол, "надавим на Европу, и она поможет нам подчинить Украину"?

- Ну что тут поделать. Независимость страны и ее свобода должны стоить каких-то денег.

А Европа и ранее пыталась навязать Украине политику Кремля. Олланд и Меркель (во время минских переговоров, - прим.) ранее неоднократно пытались навязать Киеву путинскую интерпретацию Минских соглашений, чтобы Кремль мог легализовать этих бандитов (боевиков так называемых ДНР-ЛНР, - прим.). Но тогда этого не вышло, а сейчас об этом уже не может быть и речи.

- Для чего же тогда Москве разрывать договор, который и ей выгоден на сегодняшний день?

- От ненависти и бешенства. Кроме того, в Москве полагают, что это поможет с проектом "Северный поток" и так далее.

Я думаю, что для Украины это очень хороший момент. Если идет война и Украина воюет с российским агрессором, то чем раньше будут порваны с ним все экономические связи, тем будет лучше для победы.

А все, что делает Россия за последние годы, – это плохо для нее. Агрессией против Украины они себя загнали в угол. Вы же помните, какая была атмосфера в Москве весной и летом 2014 года. "Русский мир", "Новороссия" и 10-12 украинских областей под властью Кремля – все это провалилось. У Путина ведь был четкий расчет – развязать этническую войну русских против украинцев на территории Украины. Но это не сработало, поскольку подавляющее большинство русского населения Украины осталось верным украинскому государству. То есть стратегическое поражение Кремль потерпел еще летом 2014 года. Тогда все решилось. Они же везде пытались устраивать перевороты – в Харькове, Днепропетровске (нынешнем Днепре), Одессе. Но это нигде не сработало, кроме Донбасса.

- А как прокомментируете слова патриарха Кирилла, заявившего в Болгарии, что в Украине идет исключительно "гражданская война"?

- А кто такой патриарх Кирилл? Это полковник КГБ Михайлов. Конечно же, он участвует в этой войне против Украины, так же, как и Московская патриархия в Киеве, так же, как и такие государственные деятели Украины как Виктор Медведчук или Ринат Ахметов. Я до сих пор не понимаю, почему они считаются крупными деятелями Украины. Эти люди виновны в развязывании войны против Украины.

- И последний вопрос. 2 марта Трехсторонняя контактная группа с участием представителей донецких и луганских боевиков заявила о полном и бессрочном перемирии с 5 марта. Действительно ли боевики готовы прекратить огонь или это очередные игры Кремля?

- Я как раз сегодня (разговор состоялся поздно вечером в пятницу, 2 марта, - прим.) слушал выступление [спецпредставителя Госдепа США по Украине] Курта Волкера, который говорит, что угрозы угрозами, но Москва проговаривает возможность постепенного ухода с Донбасса. Например, во время пресс-конференции с австрийским канцлером Путин говорил о возможности размещения миротворцев ООН на всей территории "Лугандонии" (оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, - прим.).

Так что тут мы видим два разных процесса. С одной стороны, ядерный шантаж, а с другой – готовность к каким-то уступкам.

Это тоже объяснимо, потому что любой ценой надо предотвратить те санкции, которые были отложены – замораживание и конфискацию активов российских олигархов и кремлевской элиты. Каким-то образом им удалось убедить Трампа и Тиллерсона засекретить эту информацию, которая будет катастрофической для них. Они пытаются любыми средствами приостановить обнародование этой информации. И здесь они применяют целую комбинацию средств – как шантаж, так и демонстрацию готовности к конструктиву по Донбассу.