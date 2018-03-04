Обещанию Лукашенко платить «попиццот» исполнилось 10 лет 7 4.03.2018, 22:32

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В 2009 году правитель даже говорил, что «эта цифра святая».

Александр Лукашенко на днях встретился с правительством, заслушал доклады министров и постановил обеспечить белорусам комфортную жизнь и зарплату в тысячу рублей. На все про все у чиновников есть время до 1 апреля. Но не факт, что они успеют.

Обещанию платить «попиццот» в этом году исполнилось 10 лет. В 2009 году он даже говорил, что «эта цифра святая». Tut.by вспомнил цитаты диктатора за разные годы в одном видео.