закрыть
26 апреля 2026, воскресенье, 1:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Forbes: «Летающие мины» меняют правила войны в Украине

  • 26.04.2026, 0:10
  • 1,200
Дроны, засевшие в засаде – новая реальность прифронтовой зоны.

Обе стороны на фронте в Украине активно применяют новый тип беспилотников – так называемые дроны-»ждуны», которые сочетают в себе концепцию противотранспортной или противопехотной мины и дрона-камикадзе. Как пишет Forbes (перевод - «Униан»), тактика засад, контрзасад и противодействия им стремительно развивается.

Командир подразделения беспилотников «Тайфун» Нацгвардии Украины с позывным «Майкл» объясняет, что за эффектными видео с применением «ждунов» стоит сложная подготовка.

«Выбор цели – это первый шаг. Мы точно определяем, на что охотимся», – говорит боец.

По словам военного, заранее выбранная цель может быть разной: от логистических маршрутов до пехотных патрулей или колонн бронетехники. Для подготовки используют данные радиоразведки и разведывательных дронов, чтобы создать базу маршрутов и времени передвижения противника.

Издание отмечает, что такие засады обычно осуществляются с помощью дронов на оптоволоконном управлении, ведь радиоуправляемые аппараты теряют сигнал при снижении к земле из-за проблемы радиогоризонта. Кроме того, оптоволоконные дроны потребляют меньше энергии и их сложнее обнаружить.

Впрочем, посадка остается одним из самых сложных этапов.

«Выполнение требует поиска места, которое обеспечивает маскировку, но в то же время защищает хрупкий оптоволоконный кабель от зацепа или обрыва», – говорит «Майкл».

Дополнительные трудности создают погодные условия – дождь и снег могут утяжелять кабель, а мороз способен приводить к его замерзанию.

После размещения дрон может ждать часами или даже целую ночь. Ключевое преимущество – эффект неожиданности.

«Цели имеют всего несколько секунд, чтобы отреагировать после запуска дрона», – отмечает военный, подчеркивая, что это значительно меньше, чем в случае с обычными FPV.

В то же время такие аппараты имеют и недостатки – из-за дополнительного оборудования они несут меньший заряд.

По оценкам военного, в настоящее время до 10% оптоволоконных дронов используются именно для засад, и эта доля растет. Это позволяет контролировать логистические зоны и создавать психологическое давление на противника.

Противодействие также эволюционирует: стороны пытаются уничтожать вражеские дроны-«жданы», когда те еще находятся на земле. Для этого применяют патрульные беспилотники с тепловизорами.

«Даже в «спящем режиме» электроника дрона генерирует тепло. Ночью неподвижный дрон является яркой целью для тепловизионных камер противника», – рассказывает «Майкл».

Одной из главных проблем остается усталость операторов, которые вынуждены часами следить за экраном. Решением может стать использование искусственного интеллекта. В то же время полностью автономные боевые дроны вызывают споры.

«Хотя технически это может быть реализовано, это пересекает критическую грань – человеческое решение по выбору цели», – подчеркивает военный.

Как пишет Forbes, этот аспект войны, на который внешние наблюдатели обращают мало внимания, на самом деле может существенно изменить то, как ведутся войны.

В будущем поля сражений могут быть насыщены большим количеством «умных» дронов-засад с длительным временем ожидания, что кардинально изменит характер войны.

«Будущие поля сражений, вероятно, будут кишеть большим количеством умных, выносливых дронов-засад», – говорится в публикации.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

