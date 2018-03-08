Секрет вечной молодости 2 8.03.2018, 11:51

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Физическая активность способствует развитию мозга, а некоторые вещества делают это развитие максимально эффективным.

Ежедневно жизнь дает нам шанс проживать дни на земле приятнее: лучше себя чувствовать, меньше болеть, и, возможно, дольше жить, если у нас есть к этому генетическая предрасположенность, пишет врач диетолог Оксана Скиталинская для nv.ua.

Мы это все понимаем, но ежедневная рутина не слишком этому способствует, ведь ставит множество "препятствий": дети, которых нужно куда-то вести, работа, которую мы набрали на выходные, домашние дела (стирка, уборка, закупки на неделю) или просто хочется полежать, потому что "это единственная возможность отдохнуть".

Наверное ни один один врач не знаком с жизнью своих пациентов так, как врач-диетолог. Я знаю, что и когда большинство из вас ест, когда ложится спать, что начинает жевать, когда приходит время спать и отговорки находит, когда речь идет о физической активности.

И я вас не осуждаю, а хорошо понимаю, потому что нет людей, которые не любят подольше поспать или вкусно поесть. И если кто-то скажет, что не хочет спать, не любит поесть, а в четыре утра только и мечтает, что о 10-км пробежке в темноте и в снегу, возможно, перед вами Терминатор.

И все же. Одним из условий нашего выживания в этом мире есть движение: ежедневное, разнообразное, в котором задействованы как можно больше мышц.

На протяжении всей эволюции наши предки должны были много двигаться, чтобы выжить. Мышечные нагрузки делают клетки чувствительными к инсулину и таким образом чрезвычайно действенно предотвращают сахарный диабет 2 типа.

Физическая активность улучшает память и способствует образованию новых нейронов (нервных клеток).

Но нервные клетки в нашем теле сами по себе не растут, им нужны молекулярные сигналы – специальные белки, которые действуют на клеточные рецепторы, подталкивая клетки к тем или иным действиям.

Белки, стимулирующие рост и развитие нейронов, называются нейротрофины, и самый активный среди них – BDNF (brain-derived neurotrophic factor, то есть нейротрофический, или нейротропный фактор мозга).

BDNF включает гены, которые контролируют рост нервных клеток и формирование новых синапсов, а значит, и нервных цепочек. Он особенно активен в гиппокампе и коре, то есть в областях, которые отвечают за обучение и память.

И у животных, и у человека уровень BDNF резко возрастает во время физических упражнений. Со скачком BDNF происходит прирост гиппокампа и улучшение когнитивных функций.

И самое интересное: уровень сигнального белка остается высоким еще в течение нескольких дней после "фитнеса". В 2013 году в журнале Cell Metabolism вышла статья, авторы которой описывали цепочку сигналов от мышц к мозгу.

Исследователям удалось определить белок, который выделяется из работающих мышц, который, действуя через несколько посредников, дает сигнал специальным клеткам мозга синтезировать этот самый BDNF. То есть мышцы сами по себе дают мозгу стимулирующий сигнал.

Интересно, что согласно одной из гипотез человеческий мозг эволюционировал по мере того, как человек становился физически более выносливым.

Когда наши предки стали охотиться, наиболее счастливыми оказывались те, кто мог долго и упорно бежать, преследуя раненую добычу.

Очевидно, самые выносливые из предков получали эволюционное преимущество: они лучше питались, приносили пользу группе, пользовались популярностью у противоположного пола и так далее.

Их гены переходили из поколения в поколение, в том числе и ген, обеспечивающий высокий уровень BDNF.

Белок сначала работал в мышцах, помогая расти нервам в них (вслед за усилением мышечной ткани должна была усилиться и ее иннервация). Однако затем избыток BDNF добрался до мозга, и он резко "пошел в рост".

Конечно, были и другие важные эволюционные факторы, которые заставили человека "шевелить мозгами", но связь мышц и мозга через BDNF сыграла свою роль.

Усилить полезные эффекты физических нагрузок помогает пища.

Наполненная качественным белком, полезными жирами, разноцветными овощами, ягодами, семенами и орехами, наша тарелка обеспечивает тело всеми "строительными блоками".

Поскольку мы живем во время продуктивного развития науки, у нас есть возможность дополнять свой рацион определенными компонентами, которые будут способствовать улучшению функций организма. Это касается диетических добавок.

Одной из добавок "для движения" является глюкозамин.

Большинство из нас, из тех, кто слышал о глюкозамине, убеждены, что он необходим только тогда, когда есть проблемы с суставами: остеоартрит, потеря хряща. С одной стороны, это так. Но действие глюкозамина значительно шире и универсальнее.

Да, он улучшает работу суставов и связок, но эффективен также для профилактики многих нарушений и заболеваний, связанных со старением.

Например, улучшает состояние кожи и ее вид, способствует восстановлению миелиновых оболочек в поврежденных нейронах, снижает риск общей смертности у людей старшего возраста аж на 18% и снижает риск канцерогенеза прямой кишки и легких, подавляет общее воспаление, которое является первым шагом к общему старению.

В качестве примера полезного приема пищи приведу собственный обед и объясню, какие вещества содержатся в каждом из продуктов:

- Яйца (источник качественных аминокислот, лецитина, фосфолипидов, витаминов D, А, группы В)

- Помидоры свежие и вяленые в масле (ликопен)

- Орехи грецкие (растительные омега-3 и омега-6)

- Капуста квашеная (витамин С и молочная кислота)

- Капуста брокколи и цветная сырая (сульфорафан и индол-3-карбинол для усиления детоксикационной функции печени)

- Авокадо (источник омега-9 и глутатиона)

- Перец болгарский (витамин С и каротиноиды)

- Петрушка (витамин С и апигенин)

- Йогурт натуральный с вишнями, ежевикой и барбарисом (источник пробиотиков и естественных "оздоровителей" кишечной микрофлоры (барбарис)

- Кофе с гвоздикой (источник хлорогеновой кислоты для улучшения работы печени и оздоровления микрофлоры кишечника)

- Глюкозамин с босвелией (качественная работа суставов и связок и быстрое восстановление после физических нагрузок).

Любите жизнь сейчас. Завтра будет другой день и другие возможности. Найдите их!