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Глеб тренируется в составе казахстанского «Кайрата»

  • 8.03.2018, 22:55
Александр Глеб

Сегодня звезда белорусского футбола получил экипировку «Кайрата» и принял участие в тренировке команды.

Об этом сообщает sportinform.kz.

В пятницу 36-летний футболист прибыл в Алматы. Утром субботы Глеб уже был на базе клуба, получил комплект экипировки и даже побывал на завтраке в клубной столовой. При этом, контракт с белорусским ветераном, экс-игроком «Штутгарта», «Арсенала» и «Барселоны» пока не подписан.

Глеб не играл с лета 2017 года, последним местом были российские «Крылья Советов».


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