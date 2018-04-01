Вместо Тулеева назначили чиновника, ставшего на колени перед родственниками погибших 6 1.04.2018, 13:29

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Сергей Цивилев

Временно исполняющим обязанности губернатора назначен вице-губернатор региона Сергей Цивилев.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Амана Тулеева с поста губернатора Кемеровской области, который тот занимал более 20 лет.

Об этом сообщает пресс-служба президента РФ.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Как известно, именно Сергей Цивилев встал на колени перед жителями Кемерово во время массового митинга после пожара в ТЦ Зимняя вишня.

Он пообещал добиться строжайшего наказания для виновных в пожаре в торговом центре, передает Интерфакс.

"Я принимаю область в очень тяжелый момент, когда в страшном пожаре погибли десятки людей и, прежде всего, наши дети. Хочу сказать вам, жителям Кемерово и всей области, что сделаю все для того, чтобы виновные в этой страшной трагедии понесли строжайшее наказание. Будет предоставлена вся информация, чтобы наказать виновных", - сказал он.

Напомним, что в воскресенье, 1 апреля, губернатор Кемеровской области подал в отставку в связи с пожаром в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово 25 марта. По официальным данным, погибли 64 человека, большинство из которых – дети.

Через два дня сотни горожан вышли на митинг, требуя отставки губернатора Амана Тулеева и президента России Владимира Путина. Тулеев заявил, что недовольные, вышедшие на площадь – "вообще не родственники погибших, это те, кто постоянно бузотерит".