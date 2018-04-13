Павел Дуров: Telegram будет сам обходить блокировку 13.04.2018, 15:10

Павел Дуров

Мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей.

Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей. Об этом создатель мессенджера Павел Дуров заявил в своем аккаунте в «ВКонтакте». Так он прокомментировал решение Таганского суда Москвы заблокировать сервис на территории России по требованию Роскомнадзора.

Дуров добавил, что «100%-ая доступность сервиса без VPN не гарантирована».

«Не удаляйте и не переустанавливайте Telegram при возникновении проблем со связью. Старайтесь своевременно скачивать обновления Telegram в AppStore или Google Play», — посоветовал основатель мессенджера.