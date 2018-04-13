закрыть
13 апреля 2018, пятница, 15:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Павел Дуров: Telegram будет сам обходить блокировку

  • 13.04.2018, 15:10
Павел Дуров

Мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей.

Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей. Об этом создатель мессенджера Павел Дуров заявил в своем аккаунте в «ВКонтакте». Так он прокомментировал решение Таганского суда Москвы заблокировать сервис на территории России по требованию Роскомнадзора.

Дуров добавил, что «100%-ая доступность сервиса без VPN не гарантирована».

«Не удаляйте и не переустанавливайте Telegram при возникновении проблем со связью. Старайтесь своевременно скачивать обновления Telegram в AppStore или Google Play», — посоветовал основатель мессенджера.


популярное за неделю

Мнение

Какой будет война США и России в Сирии?
Какой будет война США и России в Сирии? Юрий Бутусов
Красно-коричневые планы Лукашенко
Красно-коричневые планы Лукашенко Андрей Санников
К прилету маятника
К прилету маятника Виктор Шендерович
Спецоперация «Несчастная тысяча»
Спецоперация «Несчастная тысяча» Владимир Халип