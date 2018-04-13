Лукашенко: Губернаторы обязаны заниматься развитием спорта не меньше, чем посевной 13 13.04.2018, 17:44

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Диктатор наказал областным начальникам больше уделять внимания ледовым аренам и каткам.

На совещании по вопросам развития зимних видов спорта Александр Лукашенко призвал областных руководителей уделять больше внимания спортивной сфере.

По словам диктатора, губернаторы должны заниматься развитием спорта в регионах не меньше, чем посевной кампанией. "Это их хлеб и работа. Точно так, как посевная кампания, точно так и спорт, которому мы должны уделять серьезное внимание", — цитирует Лукашенко БелТА.

Ответственным должностным лицам в правительстве и администрации Лукашенко поручено определить критерии, чтобы каждая область продемонстрировала себя в летних и зимних видах спорта. "И мы будем давать оценку работе губернаторов", — сказал правитель.

Он упрекнул руководителей регионов, что те не проявляют нужной инициативы и не занимаются спортивной сферой: "Вы что, сами не видите, что это мы должны делать, это наша работа, здоровье людей, в конце концов. Думаю, что это будет последний наш разговор с губернаторами на эту тему".

Лукашенко заметил, что во многих городах построены ледовые арены и катки, однако эти площадки не используются для подготовки молодых спортсменов. "Почему на базе этих катков нет хоккейной школы и команды, которая бы в чемпионате Беларуси играла? Создавайте условия, чтобы туда пришли хорошие хоккеисты. Через два года, плохо или хорошо, но их будут тысячи", — добавил Лукашенко.