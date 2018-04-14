закрыть
14 апреля 2018, суббота, 21:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Как ретроавтомобили и 250 мотоциклов открывали сезон в Гродно

2
  • 14.04.2018, 19:08

В мероприятии приняли участие около 250 мотоциклов и несколько десятков автомобилей.

Авто и мотолюбители Гродненщины открыли новый сезон традиционным городским пробегом.

Днем, 14 апреля, автолюбители собрались на площадке осмотра Госавтоинспекции, откуда двинулись в сторону Румлевского моста. Автопробег закончился у торгового центра OldCity, где для гостей автопраздника была подготовлена развлекательная программа. Как это было — в фоторепортаже tut.by.


популярное за неделю

Мнение

В Москве радуются ракетному удару по сирийскому режиму
В Москве радуются ракетному удару по сирийскому режиму Дмитрий Бондаренко
Трамп не Обама
Трамп не Обама Евгений Афнагель
Работяга в стране тунеядцев
Работяга в стране тунеядцев Ирина Халип
Красно-коричневые планы Лукашенко
Красно-коричневые планы Лукашенко Андрей Санников