Как ретроавтомобили и 250 мотоциклов открывали сезон в Гродно

Как ретроавтомобили и 250 мотоциклов открывали сезон в Гродно2
- 14.04.2018, 19:08
В мероприятии приняли участие около 250 мотоциклов и несколько десятков автомобилей.
Авто и мотолюбители Гродненщины открыли новый сезон традиционным городским пробегом.
Днем, 14 апреля, автолюбители собрались на площадке осмотра Госавтоинспекции, откуда двинулись в сторону Румлевского моста. Автопробег закончился у торгового центра OldCity, где для гостей автопраздника была подготовлена развлекательная программа. Как это было — в фоторепортаже tut.by.