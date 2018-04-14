Арина Соболенко 3-й раз в карьере вышла в финал турнира WTA
- 14.04.2018, 21:19
Вера Лапко остановилась в шаге от финала теннисного турнира.
Две белорусских теннисистки – Вера Лапко (130, WTA) и Арина Соболенко (61) – боролись за выход в финал турнира в Лугано. Соболенко обыграла швейцарку Стефани Фогель, Лапко уступила бельгийке Эллис Мертенс (20), пишет «Трибуна».
9 – 15 апреля 2018
International
Призовой фонд – 250 000 долларов
Открытые корты, грунт
Полуфинал
Элиза Мертенс (Бельгия) – Вера Лапко (Беларусь)
6:1 4:6 6:4
Стефани Фогель (Швейцария) – Арина Соболенко (Беларусь)
4:6 2:6