Арина Соболенко 3-й раз в карьере вышла в финал турнира WTA 14.04.2018, 21:19

Арина Соболенко

Вера Лапко остановилась в шаге от финала теннисного турнира.

Две белорусских теннисистки – Вера Лапко (130, WTA) и Арина Соболенко (61) – боролись за выход в финал турнира в Лугано. Соболенко обыграла швейцарку Стефани Фогель, Лапко уступила бельгийке Эллис Мертенс (20), пишет «Трибуна».

9 – 15 апреля 2018

International

Призовой фонд – 250 000 долларов

Открытые корты, грунт

Полуфинал

Элиза Мертенс (Бельгия) – Вера Лапко (Беларусь)

6:1 4:6 6:4

Стефани Фогель (Швейцария) – Арина Соболенко (Беларусь)

4:6 2:6