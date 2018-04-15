Что нужно, а что нельзя делать на Радуницу 3 15.04.2018, 12:44

2,767

Священник рассказал о значении этого дня.

Что за праздник – Радуница, нужно ли идти в этот день в храм, стоит ли приносить на могилы усопших еду, узнала Intex-press.

Радуница – день особого поминовения усопших. Название праздника происходит от слова «радость», потому что после Воскресения Христова живые несут пасхальную радость усопшим на кладбище.

По той же причине Радуницу в народе часто называют «Пасхой мертвых». Это неуставное название, но оно имеет право на существование.

Радуница напоминает живым, что смерть не постоянна, а временна. Своим Воскресением Христос умертвил смерть, и теперь это не окончание бытия, а переход в вечность.

Как правильно отмечать Радуницу

В этот день в храмах совершаются заупокойные литургии, поминальные панихиды. Нужно постараться быть на службе, помолиться об усопших, подать записку об упокоении.

После этого христиане по обычаю идут на кладбище. Там также нужно молиться об упокоении усопших. Приезд на кладбище должен быть продолжением церковной молитвы.

На Радуницу люди обычно приносят цветы на могилу ближнего. Более уместны живые цветы, поскольку они являются символом жизни. Ведь праздник Пасхи подразумевает под собой победу над смертью, и живые цветы станут подтверждением этого.

Искусственные цветы, конечно, красивые и простоят дольше. Можно и их принести на могилу. Но смысл праздника без живых цветов теряется.

Можно ли устраивать застолья на кладбище

Многие, когда приходят навестить усопших на Радуницу, приносят на могилу пасхальный кулич и яйцо. Но ведь понятно, что усопший не будет их есть. Еда ему ни к чему. Усопшему нужна молитва, потому что она – его пища и питие.

Обычай накрывать на могиле стол – языческая традиция, а не христианская. И она не должна поддерживаться.

На Радуницу нужно поминать усопших. Многие думают, что нужно выпить, вспомнив об умершем человеке. Но слово помянуть означает вспомнить на молитве.

На кладбище лучше помолиться, а за столом с родственниками собраться дома.