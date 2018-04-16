Украинская минимальная зарплата скоро может обогнать белорусскую 2 16.04.2018, 12:36

Луканомика проигрывает даже экономике воюющей страны.

Кабинет министров по итогам первого квартала 2018 года рассмотрит возможность повышения минималки в Украине до 4100 гривен (около 323 рублей в эквиваленте).

Об этом сказано в законе о государственном бюджете на 2018 год, сообщает nn.by. Ранее соответствующую инициативу провозгласил президент Украины.

«Я абсолютно поддерживаю эту идею и убежден, что мы обязаны ее реализовать», — сказал вице-премьер Украины Павло Розенко.

Таким образом, если со второго квартала украинская минималка поднимется до 4100 гривен, а минимальная зарплата в Беларуси не изменится (сейчас она составляет 305 рублей), то украинская минималка будет больше белорусской.