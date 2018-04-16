Генетики выяснили, как человек сможет дожить до тысячи лет 8 16.04.2018, 14:50

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Сама заветная мечта человечества совсем скоро может превратиться в реальность.

Ученые из США выяснили, что сама заветная мечта человечества совсем скоро может превратиться в реальность и люди будут жить 1000 лет, пишет orthodox.od.ua.

По словам исследователей, они обнаружили, как можно продлить жизнь.

По мнению профессора эволюции ботаники Майкла Роуза, совсем скоро люди смогут стать долгожителями. Примерно через 30-40 лет каждый человек сможет жить тысячу или более лет. Продлить жизнь человеку поможет генная инженерия. Недавно американские ученые открыли, что в клетках содержаться теломеры, от которых и зависит жизнь человека. С каждым годом теломеров становится в теле человека все меньше, следовательно, умирают клетки и происходит старение.

Ученые медицинского факультета Стэнфордского университета нашли способ искусственного продления жизни теломеров. Таким образом, американские ученые считают, что прямой путь в вечность теоретически уже открыт, важно только научиться на практике увеличить жизнь теломеров, чтобы человек смог прожить до 1000 лет.