Кремль готовится к отключению российских банков от SWIFT 1 17.04.2018, 7:34

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США могут заблокировать работу российского «Сбербанка».

США могут пойти «по самому жесткому сценарию» в отношении новых санкций против России. Об этом 17 апреля РБК сообщило со ссылкой на двух неназванных федеральных чиновников.

По их словам, Кремль допускает, что ограничительные меры могут касаться российского госдолга и отключения РФ от межбанковской системы SWIFT. Также Вашингтон якобы может утвердить блокирующие санкции против крупнейших российских финучреждений – «Сбербанка» и ВТБ.

Планировать действия в случае реализации самого негативного сценария российские власти начали еще до публикации в январе «кремлевского доклада», уточнили собеседники издания.

Система SWIFT позволяет банкам и компаниям обмениваться финансовыми сообщениями по всему миру. Для расчетов внутри России существуют другие способы работы, однако международные транзакции без SWIFT невозможны.

Постпред США в ООН Никки Хейли заявляла, что американское министерство финансов 16 апреля объявит о новых санкциях против РФ и Ирана в связи с поддержкой сирийских властей.

По данным The Washington Post, вечером 15 апреля президент США Дональд Трамп решил отложить введение новых ограничительных мер. Глава Белого дома якобы пояснил советникам по национальной безопасности, что недостаточно изучил очередной санкционный пакет.