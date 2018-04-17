На какие курорты белорусы могут дешево слетать из Польши и Литвы 17.04.2018, 8:35

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Фото: wikipedia

Путешествовать лучше недорого.

Какими бы ни были наши доходы, путешествовать хотят все, и желательно недорого: кто из нас не ждал горящих туров, не узнавал про раннее бронирование и не коротал время в автобусе, чтоб вылететь из стран-соседок? Если вы привыкли планировать свой отдых самостоятельно и ради экономии готовы пожертвовать комфортным вылетом из Минска или другого белорусского города (кстати, наши региональные аэропорты предлагают все больше рейсов на курорты), вам стоит обратить внимание на маршрутную карту лоукост-перевозчиков, которые давно базируются в аэропортах соседних с нами стран.

TIO.BY решил посмотреть, на какие курорты белорусы могут улететь в этом сезоне с бюджетными перевозчиками из Вильнюса и Варшавы.

Как известно, сильная сторона лоукостеров - это их низкие цены. Но это не всегда так. Бывалые путешественники знают, что цена билетов даже на соседние даты может различаться в десятки раз, а улететь, например, в Барселону за 10 евро - большая удача. Тем не менее, низкие цены есть, а лоукостеры часто проводят распродажи всех мастей: от довольно регулярной акции «только сегодня -20% на все рейсы перевозчика» до долгожданной осенней «черной пятницы». Итог: много билетов до 100 евро (в том числе на популярные и неблизкие направления), которые периодически разбавляются приятными цифрами в 10, 15, 25 евро.

Мы не отрицаем красоту летних Парижа или Милана, но для списка были выбраны только курортные города (в том числе интересные курорты, которые еще не на слуху у наших соотечественников). Также в таблицах указаны только варианты с прямыми перелетами из столиц стран-соседок: до Вильнюса и Варшавы ведь тоже еще нужно добраться, и это отнимает определенное количество времени и сил.

Также сразу отметим, что некоторые перелеты будут доступны только с начала сезона (например, с июня - в этом случае это указано в таблице), но билеты можно купить уже сейчас. Если же в списке указаны только дни недели, значит, курорт уже можно посетить, все рейсы доступны: выбираете подходящий день (хоть сегодня!), покупаете билеты - и оказываетесь в теплых краях уже к выходным. Но учитывайте погоду и сезонность: некоторые направления открыты круглый год, но сейчас, в марте-апреле, там может быть еще прохладно. Что касается рейсов в сентябре-ноябре, их лучше уточнять на сайте авиаперевозчиков: некоторые полетные программы к этому времени уже заканчиваются, либо, наоборот, билеты на рейсы могут быть еще не доступны по каким-либо причинам.

Из Вильнюса

В аэропорт Вильнюса - так называемый «Минск-3» - ходит большое количество как государственных, так и частных автобусов. Проведя в пути пару-тройку часов и потратив сумму в 20-25 рублей (в период акций и того меньше), можно быстро добраться до всеми любимого Вильнюса.

Литовский Каунас расположился чуть дальше от Беларуси, чем Вильнюс, но благодаря Ryanair может дать фору столичному аэропорту, предлагая перелеты в Бургас, Пафос, Эйлат, Тель-Авив, Неаполь, Римини, Аликанте, Барселону, а также на Мальорку и Родос. Кстати, из Минска в аэропорт Каунаса два раза в день ходят прямые автобусы «Минсктранса», цена - 30 рублей. Некоторые частные компании также предлагают трансфер из Минска до каунасского аэропорта.

Из Варшавы

Конечно, для белоруса всегда быстрее и дешевле приехать в аэропорт Вильнюса, но так уж получилось, что курортных маршрутов из Варшавы в разы больше. Особенно тут отличились Италия и Испания. Оказывается, белорусы могут недорого улететь не только в уже полюбившиеся Римини, Неаполь и Аликанте, но и на такие интересные и непривычные нам курорты, как Ламеция-Терме и Сантандер.

Как видите, вариантов улететь из Варшавы множество. Более того, часто бывает так, что на одно и то же направление дни вылетов из Вильнюса и Варшавы не пересекаются, и это позволят выбрать почти любую продолжительность для путешествия, поскольку белорусам довольно удобно возвращаться в любой из двух городов. Например, в далекий Марокко из Вильнюса можно попасть в среду или воскресенье, а из Варшавы - во вторник или субботу. Зная тот факт, что самолеты лоукостеров выполняют рейсы туда и обратно в один и тот же день (дни вылета - это одновременно те дни, когда вы можете вернуться), можно составить поездку самой разной продолжительности. К тому же, Wizz Air и Ryanair отлично «страхуют» друг друга: дни, когда не летает один перевозчик, часто выбирает для своих полетов другой. Что касается соседней Риги, оттуда летают оба лоукостера, но курортных вариантов не очень много: Эйлат, Бургас, Пафос, Тель-Авив, Бари, Мальта и Барселона. Также стоит отметить, что помимо типично «пляжных» локаций лоукостеры предлагают и другие интересные теплые направления: например, Иорданию из Вильнюса (выполняет Ryanair).

Из каких еще польских городов можно улететь на курорты?

Польские города - настоящий клад для тех, кто хочет отправиться на отдых по бюджетному варианту. Правда, добираться до них еще дальше, чем до Варшавы, но, как говорится, мы просто оставим это здесь: на каждый рейс найдется свой путешественник. Тем более, некоторые направления, недоступные из Варшавы, можно найти среди предложений региональных аэропортов: например, Палермо (из Вроцлава), Пафос и Марсель (из Кракова).

Итак, лидером по количеству направлений - после Варшавы, разумеется, является Краков. Здесь перевозчик Ryanair сделал доступными для поляков (и белорусов!) более 20 направлений, таких как Бургас, Пафос, Ханья, Эйлат, Тель-Авив, Кальяри, Ламеция, Марсель, Неаполь, Пескара, Трапани, Мальта, Лиссабон, Порту, Аликанте, Барселона, Гран-Канария, Малага, Мальорка, Севилья, Тенерифе, Валенсия, а также экзотичный африканский Марракеш.

Из Вроцлава можно попасть: с Wizz Air - в Порту, Бари и Агадир, а с Ryanair доступны Ханья, Тель-Авив, Неаполь, Палермо, Мальта, Подгорица, Фару, Лиссабон, Аликанте, Барселона, Малага, Мальорка и Тенерифе. Большое разнообразие курортных вариантов предлагает Катовице: Бургас, Сплит, Ларнака, Эйлат, Тель-Авив, Альгеро, Бари, Катанья, Неаполь - это все с Wizz Air, а также Корфу и Ханья с Ryanair.

Из Люблина можно улететь в Тель-Авив с Wizz Air, а из Познани с Ryanair доступны Корфу, Эйлат, Тель-Авив, Мальта, Аликанте и Валенсия, а также Барселона (и с Wizz air, и с Ryanair). Из Гданьска можно недорого попасть в Барселону и Лиссабон с Wizz Air, либо в Эйлат, Тель-Авив, Неаполь, Мальту и Аликанте с Ryanair.