Топ-5 сериалов от известных кинорежиссеров 17.04.2018, 12:34

Несколько отличных проектов, снятых недавно.

Дэнни Бойл снимает сериал про знаменитого миллиардера, Даррен Аронофски – зрелищную документалку про Землю и космос. Знаменитые кинорежиссеры все чаще пробуют себя в съемках для телевидения. Citydog.by подобрал несколько отличных проектов, снятых недавно.

«ТРАСТ», ДЭННИ БОЙЛ

1 сезон (2018), 10 эпизодов (пока вышли три)

«Траст» основан на реальной истории похищения Пола Гетти III, внука миллиардера Пола Гетти. Как известно, старик Гетти отказался платить выкуп похитителям, считая случившееся едва ли не инсценировкой. Между прочим, сериал Бойла допускает и такую трактовку – его герой Гетти III выглядит вполне способным на подобную глупость. «Траст», очевидно, будут сравнивать с фильмом Ридли Скотта «Все деньги мира»(2017), который рассказывает ровно ту же историю. И пока у Бойла получается быть менее серьезным и более саркастичным. Достаточно посмотреть на Дональда Сазерленда в роли скряги-миллиардера.

Сюжет про о-о-очень большие деньги Дэнни Бойл, вполне вероятно, постарается превратить в гротеск. Кстати, первые эпизоды «Траста» никак не противоречат подобной трактовке. В сериале запредельно огромные деньги становятся метафорой всемогущества и вседозволенности… и, разумеется, проклятием.

«МОЗАИКА», СТИВЕН СОДЕРБЕРГ

1 сезон (2018), 7 эпизодов, пока информации о втором сезоне нет

Сюжет «Мозаики» строится вокруг исчезновения известной детской писательницы Оливии Лейк, которая пропала в новогоднюю ночь. Считая Оливию убитой, полиция арестовывает ее мужчину Эрика Нила. Четыре года спустя за собственное расследование берется сестра Эрика Петра. Казалось бы, перед нами обычный, пусть и запутанный, детектив.

Режиссер Стивен Содерберг сделал максимум для того, чтобы детектив оказался совсем не обычным. Главная особенность «Мозаики» – ее вариативность: в специальном приложении зритель может следовать по разным направлениям, выбирая точку зрения на события. Такая возможность кардинально изменяет зрительский опыт. Кроме того, в сериале работают интерактивные штучки – медиафайлы-флэшбеки, которые также открываются в приложении и дополняют общую картину. Содерберг откровенно экспериментирует с формой и воздействием на зрителя. Добавим, что «Мозаика» стала возвращением в большое кино для знаменитой Шэрон Стоун.

«ONE STRANGЕ ROCK», ДАРРЕН АРОНОФСКИ

1 сезон (2018), стартовал 26 марта, ожидаем 10 эпизодов

Довольно редкий случай, когда режиссер художественного кино пробует свои силы как документалист. Очевидно, организационные и технические возможности канала National Geographic прельстили знаменитого Даррена Аронофски попробовать себя в документальном проекте.

Это будет увлекательное научно-популярное шоу про историю Земли. Уже из первых эпизодов ясно, что сериал снят с размахом. Микроорганизмы, насекомые, млекопитающие, активные вулканы, космос, экзотические страны и места, проблема происхождения жизни и интеллекта – кажется, авторы вообще не хотят ограничивать себя. Ведущим One Strange Rock стал Уилл Смит. Среди приглашенных звезд – известный канадский астронавт Крис Хэдфилд, известный не только космическими исследованиями, но и исполнением песни Дэвида Боуи Space Oddity прямо на орбите (обязательно послушайте).

«ОПАСНАЯ КНИГА ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ», ГРЕГ МОТОЛЛА

1 сезон (2018), 6 эпизодов

В 2007 году в Британии вышла The Dangerous Book for Boys, что-то вроде диснеевской «Энциклопедии юных сурков». Книга содержала уйму полезных сведений: например, как ориентироваться по звездам и прочее. Через одиннадцать лет Брайан Крэнстон, звезда сериала «Во все тяжкие», спродюсировал семейный сериал, где книжка является важным сюжетным элементом. Режиссером большинства эпизодов стал Грег Мотолла («SuperПерцы» и «Пол: секретный материальчик»).

The Dangerous Book for Boys позволяет героям путешествовать по воображаемым мирам (если вы к этому готовы). Ее владельцы братья МакКенна живут с любимой мамой, бабушкой, которая до сих пор тащится по «Вудстоку», и дядей-раздолбаем. Отец братьев погиб, но оставил после себя «Опасную книгу для мальчиков». И когда у семьи все начинает валиться из рук, младший из братьев Уайетт обращается к книге за ответами. Очень скоро зритель понимает, что, возможно, никакой магии в книге нет, но есть вещь более ценная – твоя семья, которая всегда остается с тобой.

«КРИЗИС В ШЕСТИ СЦЕНАХ», ВУДИ АЛЛЕН

1 сезон (2016), 6 эпизодов, сериал закончен

Действие происходит в 1960-е в Нью-Йорке. Аллен играет роль писателя-постмодерниста Сидни Мунцингера, считающего себя интеллектуалом. Его жена Кей верховодит в местном клубе пожилых дам. Однажды размеренную жизнь четы Мунцингеров нарушает молодая бунтарка Ленни Дейл, внезапно свалившаяся им на голову. Случится небольшое столкновение миров – скучный и благообразный мир Сидни пошатнется от непосредственности Ленни. К слову, на эту роль Аллен пригласил певицу Майли Сайрус.

Вуди Аллен выпустил свой первый (и пока единственный) сериал, когда ему уже стукнуло восемьдесят. При этом он сам выступил сценаристом всех эпизодов, режиссером, а также сыграл главную роль. «Кризис» получил не слишком хорошую критику, но поклонники Аллена найдут в сериале все фирменные «фишки» режиссера и, вероятно, не будут разочарованы.