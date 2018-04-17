Сбывшийся киберпанк 1 Михаил Пожарский

17.04.2018, 12:59

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Маленькая частная компания победила огромный государственный аппарат.

Миновал первый день Битвы за Телеграм. Сегодня мы увидели сбывшийся киберпанк - маленькая частная компания поимела огромный государственный аппарат. Понятно, что это еще не конец, однако если дело так пойдет далее - и ТГ продолжит работу сам по себе - это станет эпохальным событием. Такой демонстративной отменой феномена национального суверенитета. По меньшей мере, в информационной среде. Понятно, что суверенитет этот и раньше был дырявый (кто же не умеет обходить блокировки?), а с РКН и раньше играли в кошки-мышки (Zello) но здесь, пожалуй, важен масштаб.

Дуров, будучи либертарианцем, всегда прямо заявлял, что это его цель - освобождение людей от тирании национальных правительств (в сфере информации). А современная Россия - это страна, где понятие "суверенитета" сделали главной идеей. Только если в развитых странах обычно говорят про "суверенитет для граждан", то у нас все ровно наоборот - "граждане для суверенитета". Поэтому сейчас перед нами разворачивается не простой технический конфликт, а конфликт ценностей, конфликт вокруг будущего.

В отличие от Дурова, в РКН, конечно, ни о каких ценностях не думают. Но для них это тоже решающая битва. Трое высокопоставленных сотрудников РКН находятся сейчас под следствием по особо тяжкой статье (159 ч4). Все мы понимаем, как это устроено - паровозом могут пустить всех, вплоть до распоследней уборщицы. Блокировка ТГ - это возможность для ведомства доказать свою полезность. Именно поэтому они сегодня решили заблокировать почти 2 млн. адресов Амазона и Гугла. Им терять нечего.

Михаил Пожарский, kasparov.ru