Telegram обошел блокировку новым способом, который невозможно запретить 6 17.04.2018, 11:18

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Ранее такой метод никто никогда не использовал.

Борьба администрации Telegram и Роскомнадзора постепенно подходит к своему логическому завершению. Обе стороны уже показали свои «зубы», пишет akket.com.

Журналистам удалось выяснить, что руководство мессенджера нашло новый способ обойти блокировку таким образом, чтобы ее нельзя было запретить. Нет, российские власти конечно же смогут это сделать, однако в таком случае работа абсолютно всех мобильных приложений для смартфонов, планшетов и компьютеров окажется навсегда нарушена.

Изначально Telegram обошел блокировку Telegram в России с помощью IP-адресов компании Amazon, однако Роскомнадзор заранее заблокировал более полумиллиона из них, чтобы предотвратить работу сервиса ради исполнения российского законодательства. Тем не менее, администрация мессенджера нашла выход из сложившейся ситуации. Теперь производить блокировку отдельных адресов IP просто бесполезно, потому как сервис по-прежнему продолжит работать.

В приложение Telegram для всех платформ встроен сервисный пуш DC_Update, который служит для обновления адреса дата-центра, с которых осуществляется связь. В обычное время он используется для повышения стабильности и ускорения отправки / получения сообщений, однако его можно использовать и для обхода блокировок, что решила сделать администрация мессенджера. Ранее такой метод никто никогда не использовал.

Система пуш DC_Update работает так, что запрос происходит не от сервера Telegram, который в России блокируют, а с сервером Apple, Google и Microsoft. Каждый раз когда пуш обновляется, а это происходит постоянно, приложение может скрытно ото всех получать адреса новых серверов мессенджера. Чтобы заблокировать этот обходной путь Роскомнадзору придется заблокировать десятки миллионов IP-адресов, что приведет к полной изоляции всего российского интернета от мирового.

Даже если вдруг каким-то чудом Роскомнадзор сможет узнать адреса IP, к которым обращаются Google, Apple и Microsoft с помощью DC_Update, то он все равно не станет их блокировать, потому как в таком случае корректно перестанут работать все сторонние приложения, в том числе WhatsApp, Viber и прочие. Веб-версия месседжера Telegram не использует данный пуш из-за ограничений, поэтому она навсегда так и останется заблокированной.

Сейчас у некоторых россиян мессенджер Telegram не работает лишь из-за того, что сервера создателей мессенджера оказались перегружены. Разработчикам нужно несколько дней на то, чтобы справиться с нагрузкой и полностью наладить работу систему обхода блокировки. Как в такой ситуации поступит Роскомнадзор – неизвестно, однако заблокировать работу данного мессенджера без последствий для сотен других сервисов, в том числе принадлежащих Apple и Google, совершенно точно не получится.

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