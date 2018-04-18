Троих поляков обвиняют в избиении белорусов 18.04.2018, 9:05

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Нападение произошло в Варминско-Мазурском воеводстве.

Трое молодых поляков из Галдапи (Варминско-Мазурское воеводство) обвиняются в избиении группы белорусов. Окружная прокуратура в Сувалках отмечает, что инцидент имел признаки национальной дискриминации. Полякам грозит до 7,5 лет лишения свободы, сообщает «Польское радио».

8 апреля трое жителей Галдапи напали на группу белорусов, живущих и работающих в этом городе. В отношении семи белорусов хулиганы использовали слезоточивый газ, двоих били кулаками, а одного - бутылкой по голове.

Полиция задержала хулиганов, которые признали свою вину. Они сказали полицейским, что им не понравилось, что мужчины разговаривают «по-русски». Прокуратура выдвинула им обвинения в избиении и угрозах на фоне национальной дискриминации в отношении граждан Беларуси. Подозреваемые находятся на свободе, под наблюдением полиции.

В Галдапи живут и работают около 200 белорусских граждан.