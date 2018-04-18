Демонстранты в Ереване взяли в осаду резиденцию премьер-министра 12 18.04.2018, 10:18

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Полицейский кордон оказался снят.

Колонна демонстрантов в Ереване, возглавляемая Николом Пашиняном, движется по проспекту Баграмяна в сторону резиденции премьер-министра – бывшей президентской резиденции, сообщает news.am.

Демонстранты беспрепятственно прошли мимо здания парламента и прошли до дверей резиденции премьер-министра. Здесь Никол Пашинян возвестил о начале блокады резиденции.

Как ни странно, полицейский кордон оказался снят, и перед дверями резиденции находятся лишь несколько полицейских. Более основательные силы полиции сконцентрированы на второстепенных улицах, прилегающих к проспекту. Пока выступал Пашинян, к театру «военных действий» подтянулись дополнительные силы полиции.

«Уважительно относиться к полицейским, никакого насилия», - заявил Пашинян, обращаясь к участникам демонстрации.

Далее демонстранты дошли до перекрестка с улицей Прошяна, и перекрыли его также. Тут Пашинян обратился к участникам акции и заявил, что с сегодняшнего дня при блокировании улиц отменяется использование предметов – мусорных урн и баков, скамеек. Также Пашинян призвал участников акции протеста снять гигиенические маски. «Вам бояться нечего», - заверил Пашинян.