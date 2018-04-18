Виктор Росс: Протест в Армении направлен против политики «жестких генералов» 18.04.2018, 14:17

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Виктор Росс

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Для страны более выгоден европейский путь, за который борется оппозиция.

Об этом в интервью Сharter97.org заявил бывший посол Польши в Армении, один из руководителей программы имени Калиновского в Варшавском университете Виктор Росс, комментируя проходящие в Армении массовые выступления против правительства:

- В чем особенность сегодняшних протестов в Армении и их причин?

- Уже в течение четырех президентских сроков власть в Армении удерживает одна и та же сила – это карабахские генералы, которые когда-то выиграли войну против Азербайджана и укрепились у власти в Ереване.

Их власть авторитарна, но с некоторыми особенностями: это не такой жесткий авторитаризм, как в некоторых странах, поскольку реальная оппозиция представлена в том числе и в парламенте.

Тем не менее, правящая Республиканская партия Армении имеет абсолютное превосходство в законодательном органе страны, поэтому власть сосредоточена в руках одной силы.

Ранее протесты регулярно проходили в связи с фальсификациями на очередных парламентских или президентских выборах. Сейчас появилась новая форма оппозиции, которую возглавляет Никол Пашинян, создавший блок под названием «Елк» («Выход») с партией «Республика» Арама Саркисяна и «Светлой Арменией» Эдмона Марукяна.

Пашинян – довольно известная политическая фигура в Армении. Он поддерживал в 2007 году оппозиционного кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна, затем находился в подполье, был арестован и по амнистии вышел в 2011 году. Теперь он возглавляет политический блок, протестующий против конституционных изменений и утверждения на посту премьер-министра того же Сержа Саргсяна, который отбыл уже два президентских срока. А изменения в конституции означают, что он в третий раз будет иметь все властные полномочия– в качестве премьера парламентской республики.

Фактический третий срок не устраивает протестующих по разным причинам. Это и сама личность Сержа Саргсяна, который является продолжателем политики полнейшей зависимости Армении от России. Те же силы протестовали, когда Армения входила в ЕврАзЭС, и считают, что гораздо лучшим выходом для страны было бы подписание договора об ассоциации с Евросоюзом, которое открывает совершенно другие экономические возможности.

- Лидер протестов Никол Пашинян назвал события в Армении «бархатной революцией». Насколько верно такое определение?

- Протестующие в самом начале выработали следующую концепцию: с 31 марта они начинают акцию неповиновения, которая будет продолжаться 14 дней в городах страны плюс еще четыре дня в самом Ереване. Протестными маршами должны были быть охвачены жители многих городов и сел – Гюмри, Севан и других. Но в итоге лидеры партий, входящих в «Елк», не поддержали Пашиняна. Поддержало его только политическое движение «Сделай шаг, отвергни Сержа!».

Поэтому единственным инструментом для протестующих осталась мобилизация сторонников и общественного мнения через соцсети. Им удалось блокировать некоторые государственные учреждения, но в парламенте все равно утвердили премьером Сержа Сарксяна. По моему мнению, сейчас эти протестные действия уже не будут иметь эффекта.

- Но акции протеста продолжаются. В чем тогда их смысл?

- Продемонстрировать, что третий срок Сержа Саргсяна неприемлем для многих жителей Армении.

Да, Пашинян назвал эти события «бархатной революцией», но, по-моему, это немного преувеличено. Во многом здесь дело в личности самого Пашиняна. Его называют Форрестом Гампом, по аналогии с героем известного американского фильма, который устроил марафонский пробег через все США.

- Скорректирует ли правящая партия свою политику из-за протестов?

- Думаю, что нет. Протест как раз и направлен против неизменности политики «жестких генералов».

Протестующие добиваются большей либерализации внутри страны и больших возможностей для оппозиции. Но демократизации общества препятствуют геополитические факторы.

- Каким образом геополитика влияет на ситуацию в стране?

- Страна фактически находится в блокаде: Турция, Азербайджан, непростые отношения с Грузией, далеко идущая зависимость от России – страны, которая имеет огромную армянскую диаспору.

Оппозиция хотела бы, тоже опираясь на армянскую диаспору в мире, сближения с Евросоюзом, снятия препятствий для экономического развития. Но сейчас большую роль играет российский фактор и страна зависит от ЕврАзЭС и ситуации в РФ.

- В чем еще сложность геополитической ситуации, затрудняющей выбор европейского пути для Армении?

- Из-за незаконченного карабахского конфликта Армения не подчиняется ООН, которая приняла резолюцию, осуждавшую армянское присутствие в Карабахе. Мирный договор так и не был подписан, есть только режим прекращения огня.

Азербайджан сильно поддерживается Турцией. А на юге Армения граничит с Ираном, который является страной-изгоем.

Поэтому Армения находится в окружении недружественных стран и единственную надежду правящие силы возлагают на Россию. А РФ играет на двух направлениях одновременно, попеременно поддерживая то Армению, то Азербайджан, ее главного врага. Ситуация для Армении сегодня – патовая. И на этом фоне Серж Саргсян решил ассоциироваться исключительно с ЕврАзЭС - достаточно сомнительной организацией по своим перспективам и возможностям, особенно из-за слабой позиции России в мире. Ориентация на ЕврАзЭС превращает Армению фактически в «нахлебника», мелкий организм, который не получает от этого надежного экономического развития.

- Евроинтеграция решила бы все эти проблемы?

- Оппозиция Армении борется за европейский путь развития. Думаю, что они рассчитали риски выхода из ЕврАзЭС и понимают, что интеграция с ЕС более выгодна для страны. Уверен, что ЕС дает гораздо больше возможностей и гарантий экономического развития.