закрыть
18 апреля 2018, среда, 17:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Виктор Росс: Протест в Армении направлен против политики «жестких генералов»

  • 18.04.2018, 14:17
  • 1,737
Виктор Росс
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Для страны более выгоден европейский путь, за который борется оппозиция.

Об этом в интервью Сharter97.org заявил бывший посол Польши в Армении, один из руководителей программы имени Калиновского в Варшавском университете Виктор Росс, комментируя проходящие в Армении массовые выступления против правительства:

- В чем особенность сегодняшних протестов в Армении и их причин?

- Уже в течение четырех президентских сроков власть в Армении удерживает одна и та же сила – это карабахские генералы, которые когда-то выиграли войну против Азербайджана и укрепились у власти в Ереване.

Их власть авторитарна, но с некоторыми особенностями: это не такой жесткий авторитаризм, как в некоторых странах, поскольку реальная оппозиция представлена в том числе и в парламенте.

Тем не менее, правящая Республиканская партия Армении имеет абсолютное превосходство в законодательном органе страны, поэтому власть сосредоточена в руках одной силы.

Ранее протесты регулярно проходили в связи с фальсификациями на очередных парламентских или президентских выборах. Сейчас появилась новая форма оппозиции, которую возглавляет Никол Пашинян, создавший блок под названием «Елк» («Выход») с партией «Республика» Арама Саркисяна и «Светлой Арменией» Эдмона Марукяна.

Пашинян – довольно известная политическая фигура в Армении. Он поддерживал в 2007 году оппозиционного кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна, затем находился в подполье, был арестован и по амнистии вышел в 2011 году. Теперь он возглавляет политический блок, протестующий против конституционных изменений и утверждения на посту премьер-министра того же Сержа Саргсяна, который отбыл уже два президентских срока. А изменения в конституции означают, что он в третий раз будет иметь все властные полномочия– в качестве премьера парламентской республики.

Фактический третий срок не устраивает протестующих по разным причинам. Это и сама личность Сержа Саргсяна, который является продолжателем политики полнейшей зависимости Армении от России. Те же силы протестовали, когда Армения входила в ЕврАзЭС, и считают, что гораздо лучшим выходом для страны было бы подписание договора об ассоциации с Евросоюзом, которое открывает совершенно другие экономические возможности.

- Лидер протестов Никол Пашинян назвал события в Армении «бархатной революцией». Насколько верно такое определение?

- Протестующие в самом начале выработали следующую концепцию: с 31 марта они начинают акцию неповиновения, которая будет продолжаться 14 дней в городах страны плюс еще четыре дня в самом Ереване. Протестными маршами должны были быть охвачены жители многих городов и сел – Гюмри, Севан и других. Но в итоге лидеры партий, входящих в «Елк», не поддержали Пашиняна. Поддержало его только политическое движение «Сделай шаг, отвергни Сержа!».

Поэтому единственным инструментом для протестующих осталась мобилизация сторонников и общественного мнения через соцсети. Им удалось блокировать некоторые государственные учреждения, но в парламенте все равно утвердили премьером Сержа Сарксяна. По моему мнению, сейчас эти протестные действия уже не будут иметь эффекта.

- Но акции протеста продолжаются. В чем тогда их смысл?

- Продемонстрировать, что третий срок Сержа Саргсяна неприемлем для многих жителей Армении.

Да, Пашинян назвал эти события «бархатной революцией», но, по-моему, это немного преувеличено. Во многом здесь дело в личности самого Пашиняна. Его называют Форрестом Гампом, по аналогии с героем известного американского фильма, который устроил марафонский пробег через все США.

- Скорректирует ли правящая партия свою политику из-за протестов?

- Думаю, что нет. Протест как раз и направлен против неизменности политики «жестких генералов».

Протестующие добиваются большей либерализации внутри страны и больших возможностей для оппозиции. Но демократизации общества препятствуют геополитические факторы.

- Каким образом геополитика влияет на ситуацию в стране?

- Страна фактически находится в блокаде: Турция, Азербайджан, непростые отношения с Грузией, далеко идущая зависимость от России – страны, которая имеет огромную армянскую диаспору.

Оппозиция хотела бы, тоже опираясь на армянскую диаспору в мире, сближения с Евросоюзом, снятия препятствий для экономического развития. Но сейчас большую роль играет российский фактор и страна зависит от ЕврАзЭС и ситуации в РФ.

- В чем еще сложность геополитической ситуации, затрудняющей выбор европейского пути для Армении?

- Из-за незаконченного карабахского конфликта Армения не подчиняется ООН, которая приняла резолюцию, осуждавшую армянское присутствие в Карабахе. Мирный договор так и не был подписан, есть только режим прекращения огня.

Азербайджан сильно поддерживается Турцией. А на юге Армения граничит с Ираном, который является страной-изгоем.

Поэтому Армения находится в окружении недружественных стран и единственную надежду правящие силы возлагают на Россию. А РФ играет на двух направлениях одновременно, попеременно поддерживая то Армению, то Азербайджан, ее главного врага. Ситуация для Армении сегодня – патовая. И на этом фоне Серж Саргсян решил ассоциироваться исключительно с ЕврАзЭС - достаточно сомнительной организацией по своим перспективам и возможностям, особенно из-за слабой позиции России в мире. Ориентация на ЕврАзЭС превращает Армению фактически в «нахлебника», мелкий организм, который не получает от этого надежного экономического развития.

- Евроинтеграция решила бы все эти проблемы?

- Оппозиция Армении борется за европейский путь развития. Думаю, что они рассчитали риски выхода из ЕврАзЭС и понимают, что интеграция с ЕС более выгодна для страны. Уверен, что ЕС дает гораздо больше возможностей и гарантий экономического развития.


популярное за неделю

Мнение

Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию
Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию Дмитрий Бондаренко
Мировой жандарм возвращается
Мировой жандарм возвращается Николай Статкевич
Трамп не Обама
Трамп не Обама Евгений Афнагель
Работяга в стране тунеядцев
Работяга в стране тунеядцев Ирина Халип