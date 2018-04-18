Парламент Кубы выдвинул единственного кандидата на замену Рауля Кастро 18.04.2018, 20:40

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Мигель Диас-Канель

Фото: Alejandro Ernesto / Reuters

В случае одобрения он станет первым лидером Кубы не из семьи Кастро после революции 1959 года.

Единственным кандидатом на пост председателя Государственного cовета Кубы (высший пост в стране) стал Мигель Диас-Канель, который сейчас является первым зампредседателя совета.

О выдвижении было объявлено на первом заседании Национальной ассамблеи народной власти (однопалатного парламента) нового созыва, сообщает РБК со ссылкой на Associated press.

Если депутаты одобрят кандидатуру 57-летнего Диас-Канеля, он сменит на посту руководителя страны Рауля Кастро, которому 86 лет. Результаты голосования будут объявлены в четверг. В этот же день Рауль Кастро должен оставить пост председателя Госсовета Кубы.

Reuters пишет, что, как правило, голосование на Кубе в таких случаях происходят единогласно или почти единогласно. В случае утверждения кандидатуры Диас-Канеля, он станет первым главой республики не из семьи Кастро после революции 1959 года.