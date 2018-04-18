закрыть
18 апреля 2018, среда, 21:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Парламент Кубы выдвинул единственного кандидата на замену Рауля Кастро

  • 18.04.2018, 20:40
  • 2,270
Мигель Диас-Канель
Фото: Alejandro Ernesto / Reuters

В случае одобрения он станет первым лидером Кубы не из семьи Кастро после революции 1959 года.

Единственным кандидатом на пост председателя Государственного cовета Кубы (высший пост в стране) стал Мигель Диас-Канель, который сейчас является первым зампредседателя совета.

О выдвижении было объявлено на первом заседании Национальной ассамблеи народной власти (однопалатного парламента) нового созыва, сообщает РБК со ссылкой на Associated press.

Если депутаты одобрят кандидатуру 57-летнего Диас-Канеля, он сменит на посту руководителя страны Рауля Кастро, которому 86 лет. Результаты голосования будут объявлены в четверг. В этот же день Рауль Кастро должен оставить пост председателя Госсовета Кубы.

Reuters пишет, что, как правило, голосование на Кубе в таких случаях происходят единогласно или почти единогласно. В случае утверждения кандидатуры Диас-Канеля, он станет первым главой республики не из семьи Кастро после революции 1959 года.


популярное за неделю

Мнение

Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию
Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию Дмитрий Бондаренко
Мировой жандарм возвращается
Мировой жандарм возвращается Николай Статкевич
Трамп не Обама
Трамп не Обама Евгений Афнагель
Работяга в стране тунеядцев
Работяга в стране тунеядцев Ирина Халип