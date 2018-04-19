Эрдоган объявил о проведении досрочных выборов в Турции 1 19.04.2018, 7:39

РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН

Правитель в очередной раз собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост президента.

Досрочные президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 24 июня. Об этом в среду, 18 апреля, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с председателем ультраконсервативной Партии националистического движения (MHP) Девлетом Бахчели, сообщает dw.com.

Ранее во вторник Бахчели потребовал проведения в Турции досрочных выборов. Хотя Эрдоган всегда подчеркивал, что голосование пройдет, как и запланировано, 3 ноября 2019 года, в этот раз правительство неожиданно приняло решение проверить требование союзника президента. Финальное решение по поводу переноса выборов предстоит принять избирательной комиссии. При этом Эрдоган мотивировал необходимость досрочного проведения голосования ситуацией в соседних Сирии и Ираке.

Крупнейшие оппозиционные партии - Народно-республиканская партия (НРП) и прокурдская Партия демократии народов (ПДН) - немедленно выразили готовность участвовать в досрочных парламентских выборах. В свою очередь, Эрдоган намерен вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост президента. В случае победы действующий глава государства получит еще больше властных полномочий благодаря конституционной реформе о переходе к президентской республике, за которую жители Турции проголосовали на референдуме в прошлом году.